Conti sospesi di Kevin Punter | Pallacanestro | Sport

“La prima cosa che voglio è vincere qui”, ha concluso Kevin Punter (New York, 31 anni), la stella del Barcellona arrivata quest’estate. “European League, Endesa League e il massimo numero di titoli possibile”, ha spiegato. Un’ambizione che include quella di battere il Real Madrid in semifinale di Supercoppa, un trofeo che sfugge all’FC Barcelona dal 2015. Questa partita non sarà solo una partita per questo residente del Bronx, il quartiere dove ha imparato a giocare le strade. , quando non sospettavo nemmeno le svolte e le svolte della vita.

Punter affronterà nuovamente i Bianchi senza poter evitare il ricordo dell’intensa battaglia nella seconda partita dei quarti di finale di Eurolega 2023, dove lo scontro tra lui e Sergio Llull portò ad uno scambio di spintoni e aggressioni. “Ho sicuramente pensato molto a quella partita contro il Real Madrid e a tutto quello che è successo”, ha detto, pochi giorni dopo che i White hanno vinto il loro 11esimo titolo di EuroLeague. “Mi ha fatto davvero male, è stato molto personale per me, e tutti sanno il perché. Ci ho pensato per giorni e non riuscivo a togliermelo dalla testa.”

Con una tripletta decisiva nella prima partita a quattro decimi dalla fine e 28 punti nella quinta e ultima partita di quella serie, nonostante la sconfitta, Punter ha più che mostrato la capacità decisiva che lo ha portato al Barcellona. Poi si vantò: “Questo è quello che faccio”. Al Barcellona sono felici di aggiungere alla loro rosa forte uno dei giocatori più decisivi del continente, lo stesso giocatore che già cercavano in passato e che gli era sfuggito a causa di un’offerta più alta da parte di Belgrado.

“Nel basket oggi è molto necessario avere giocatori con questo carattere, capaci di generare molti punti per sé e per gli altri”, dice Juan Peñaroya, il nuovo allenatore del Barcellona. Roger Grimau, il suo predecessore nella carica, ha ammesso che l’americano era già apparso nei piani dell’entità l’anno scorso. È stata una battuta d’arresto. “Quest’anno lo vedremo come un giocatore di riferimento, un uomo con importanti capacità da gol e da leadership”. sport. Punter, che, come ogni ragazzo americano, sognava di giocare nella NBA e si interessò al gioco attraverso suo padre, viaggiò per mezza Europa per finire a Palau.

È stato un lungo viaggio. Dalle mie parti non avrei mai pensato di poter essere qui. “La mia vita ha avuto molti alti e bassi, ma ne è valsa la pena”, dice il protagonista. Dopo non essere stato eletto bozza Nel 2016, il portiere ha tentato la fortuna nel campionato estivo con i Minnesota Timberwolves, ma è stato costretto a cambiare obiettivo dopo essere stato messo in panchina. Ha iniziato con una modesta squadra della massima serie greca, poi è passato per Belgio, Polonia, Italia e Serbia, affermandosi come stella continentale nel Partizan di Zeljko Obradovic. I suoi numeri testimoniano il suo impatto in campo: 12,6 punti, 2 rimbalzi e 2 assist ogni 25 minuti di media in 124 partite di EuroLeague, con una precisione del 49,7% sui tiri dal campo e del 39,3% sui tre.

Un’altra caratteristica di Punter è la sua perseveranza. Prima di arrivare all’università, è stato bocciato sette volte al SAT, un test selettivo americano. Nella sua disperazione, ha trovato nella sua famiglia il sostegno di cui aveva bisogno per continuare a remare controcorrente: “A diciotto anni stavo per smettere di fumare, ma mi hanno chiesto di non prendere una decisione emotiva e affrettata e brutti momenti.

Il nuovo Barcellona ha più capacità e spessore, con la sfida di riunire cinque nuovi pezzi nello schema di un allenatore che ha sempre mostrato un basket dinamico e divertente nei suoi precedenti impegni. Oltre a Punter, tra i blaugrana figurano Justin Anderson, Youssoufa Fall, Chimezi Mito e Juan Nunez, ex giocatore delle giovanili bianche che ha deciso di emigrare in Germania per guadagnare fama e minuti in campo. L’ex giocatore NBA Jabari Parker, l’altra star del progetto e fenomeno dello scorso anno, ha definito i suoi obiettivi per la stagione più chiaramente di chiunque altro. “Abbiamo tutto, i giocatori e i giocatori Personale idiomatico. “Quest’anno non ci sono scuse”, ha osservato prima dell’inizio ufficiale dell’anno scolastico 2024-2025.