Continuando il drammatico successo di Grey’s Anatomy | TV | intrattenimento

Dal 2005, il dramma medico creato da Shonda Rhimes ha continuato a stupire il suo pubblico in tutto il mondo. La stagione 17 è disponibile su Netflix e Prime Video.

Romanzi intensi ea volte proibiti, amicizie strette e tragedie finali con i loro protagonisti. La formula drammatica che il prodotto fa Shonda Rhimes stampato sulla serie anatomia dell’istinto Funziona da quasi due decenni però Nel 2020 si parla di un possibile arresto, hanno appena lanciato la loro 18a stagione questo mese negli Stati Uniti.

In Ecuador, i suoi fan possono già Goditi la 17a consegna segnata da complicazioni, crisi mediche e sofferenze personali lasciate dall’epidemia di COVID-19 E non hanno perso di vista l’immaginazione Grey + Sloan Memorial Hospital.

Come nella vita reale, il tuo staff medico Si lamenta dell’aumento del numero di morti giornaliero, lotta per ottenere ventilatori e maschere per il viso Discute tra i pazienti chi sceglierà di salvare.

Ma quando il chirurgo Meredith Grey (Ellen Pompeo) Si ammala, poi gli anelli diventano Uno sguardo indietro ai personaggi straordinari e memorabili i cui fan più anziani hanno pianto quando se ne sono andati e sono ancora scomparsi. benvenuto, Patrick Dempsey.

Mentre il corpo di Meredith fatica a riprendersi dal COVID-19, la sua mente passa a un telecomando e Una spiaggia tranquilla dove incontri i tuoi amici e familiari defunti. Il coma ha creato qualcosa che i suoi seguaci pensavano fosse impossibile.

Anche se tutto questo ora è finzione, Le riprese della sedicesima stagione nella vita reale sono state colpite dall’inizio della pandemia. Episodi ridotti da 24 a 21 Per dargli un finale che non deluderà i loro fan, anche se di fretta.

Quando era al sicuro, il cast è tornato alle registrazioni per la stagione 17, una delle registrazioni più emozionanti e scioccanti della sua storia, da Krista Vernoff, che ha preso il posto di Rhimes dal 2014.

Proteste per la morte George Floyd Presente anche nella Stagione 17, con dialoghi espliciti a favore dell’azione #Black Lives Matter Movement e altri Minoranze particolarmente colpite durante la pandemia. Certo, non c’è consegna grigia dove Qualcuno del cast ha lasciato tragicamente la storia O verso nuovi progetti come il caso del personaggio Christina Yang (Sandra Oh).

“Certo, avevamo paura che le persone non volessero passare di nuovo attraverso la miseria del COVID, ma penso che Abbiamo trovato un buon equilibrio per mantenere l’atmosfera grigia negli episodi. Non tutto è COVID, sempre, ma il COVID è sempre lo sfondo‘, ha spiegato a Il giornalista di Hollywood Zwaan Clack, un medico, scrittore e produttore esecutivo che è stato nella serie sin dal suo pilota. “Il pubblico vede storie vere di personaggi interpretati da persone reali con cui possono relazionarsi, e Portare queste storie a casa e sentire che siamo tutti insieme in questo può essere confortante., ha commentato.

Dopo mesi di trattative, la serie ABC Ha confermato che la produzione tornerà per la prossima stagione con Ellen Pompeo ha ancora recitato, rendendola l’attrice televisiva più pagata in questo momento. Tuttavia, le voci sulla fine imminente non sono state completamente dissipate.

“Rimanere al sicuro sul set, onorando i nostri eroi in prima linea, è stata una sfida e un privilegio.Vernoff ha detto in una nota. “Grazie a ABC e La firma di ABC Per un supporto eccezionale durante questa stagione senza precedenti. Siamo così grati per l’opportunità di raccontare più storie.“, ha espresso.

Più ritorni

Kate Walshchi faceva il dottore? Addison Montgomery, la moglie di Derek Shepherd (Patrick Dempsey), ha annunciato allegramente tic toc Che c’è la possibilità di vederla nella diciottesima stagione.