Continuano i BTS e il dramma del servizio militare: il ministro della Difesa si oppone all’esenzione | amore 40

Anche se sembrava che sarebbe finita presto, il dramma attorno ad esso bts Continua il servizio militare obbligatorio. È un servizio a cui si impegnano tutti i giovani sudcoreani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, ma da questi artisti k pop Hanno cercato di evitarlo per tutto questo tempo.

Poche settimane fa, è stato rivelato che il governo sudcoreano potrebbe condurre un sondaggio pubblico per determinare se dovrebbe o meno costringere i nostri eroi a fare i compiti. Questa notizia ne avrebbe una possibilità Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook Sbarazzatene e potranno continuare a dedicarsi a ciò che li motiva davvero: la musica. Ma ci sono notizie su di lei.

Questo suggerimento è stato trasmesso ai funzionari del Dipartimento della Difesa in modo che possano valutarlo e sembra esserci già una conclusione. E secondo le parole di Li, ministro della Difesa, che ho raccolto Corea JoongAng quotidianoE il È “difficile” accettarlo e i BTS dovrebbero sbarazzarsi di Millie. Questo è dovuto a “Problemi relativi al completamento dell’equità del servizio militare obbligatorio”. “È difficile espandere un sistema alternativo ai BTS”, afferma.

Suggerimento inviato da Kim Young-bae, del Partito Democratico della Corea, al ministero. Ha sostenuto che dovrebbe esserci un’alternativa per tutti gli atleti, attori, registi e musicisti che sono diventati motivo di orgoglio per il paese dopo aver portato la cultura coreana in altre regioni. “Le celebrità del K-pop che sono attive nella sfera internazionale stanno dando contributi economici e sociali inimmaginabili”, ha detto al Korea Times.

Ma questa proposta non sembrava andare molto oltre, poiché è stata respinta dal ministro. In questo caso, JIn è il membro più anziano del gruppo e compirà 30 anni a dicembre 2022Quindi la sua partenza dal servizio militare obbligatorio è una questione all’ordine del giorno.

Cosa accadrà alla fine? Andranno al servizio militare obbligatorio o riusciranno ad evitarlo? Dovremo aspettare per scoprirlo. cosa ne pensi?