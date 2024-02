Continuare! L'autista investe attivisti in Italia 🎦

Attraverso i social network hanno pubblicato un video che è diventato virale in pochissimo tempo, perché è una cosa che di solito accade lì: molti attivisti per il clima bloccano la strada.

Finora non è stato rivelato dove in Italia sia accaduto, ma il video mostra un gruppo di attivisti climatici seduti per strada per diverse ore.

Dopodiché arriva un autista e tu provi a spostarli, perché non importa quanto glielo chieda, non si muovono mai.

Quando ciò non li spinge a muoversi, l'autista decide di salire in macchina e mettersi a guidare, scontrandosi con gli attivisti davanti alla sua macchina. Alcuni di loro gli dicono di fermarsi, ma lui dice loro di muoversi e continua ad andare avanti.

Nel video si vede lo schiacciamento di due appassionati, però non è possibile vedere se siano rimasti feriti o se il conducente li abbia investiti completamente, ma questo è già comune, perché in Europa succede spesso. Categoria anti-cambiamento climatico.