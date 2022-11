Contro l’Italia giocheranno Alberto Diaz, Brizuela, Barreiro e Ruben Guerrero.

Jaime Fernandez, Dario Prizuela, Alberto Diaz, Cephas Saiz, Mikel Salvo, Ruben Guerrero, Jonathan Barreiro, Sandy Yusta, Yancuba Sima, Feren Bassas, Juan Nunez e Joel Parra. I giocatori selezionati da Sergio Scariolo per giocare a Pesaro questo venerdì (21:00) contro l’Italia nella finestra più vicina della Spagna ai Mondiali 2023. Sarà una partita dura contro una rivale di Eurolega, ma la nazionale è sempre competitiva.

Quindi, ci saranno due persone di Malaga (Ruben Guerrero e Alberto Diaz) E altri due giocatori Unibox, Jonathan Barreiro e Dario Brizuela. Uno degli altri rifiuti è stato Malaga Francesco AlonsoNon è tra i prossimi 12 Eric Vila, Pep Busquets e Edgar WisetteUno.

Dopo aver saltato le ultime quattro partite – due questo mese e due la prossima a febbraio – la Spagna guida il girone con lo stesso pareggio dell’Italia. insieme a Ucraina (1-5) e Olanda (0-6) Dal gancio della classificazione, ora sono essenzialmente in gioco tre slot Spagna (5-1), Italia (5-1), Islanda (4-2) e Georgia (3-3). Anche l’Islanda e i georgiani si affrontano questo venerdì Reykjavik. Una vittoria della Spagna a Pesaro unita alla sconfitta della Georgia avvicinerebbe la Spagna alla meta; Ma se vincerà la Georgia, e soprattutto l’Italia, la strada per la finale dovrà aspettare nei prossimi giorni, come per la Spagna, contro l’Olanda a Huelva lunedì prossimo.

In parità con la Georgia, con una vittoria a testa, la nazionale ha una media di +22. Deve ancora giocare contro l’Italia, la prima questo venerdì e la seconda a febbraio. Intanto l’Islanda è stata battuta a +30 (87-57) a Pamplona lo scorso agosto.

Mentre la Spagna è caduta all’andata a Tbilisi (82-76), l’unica sconfitta degli italiani in questa gara di qualificazione è arrivata all’andata contro l’Islanda, dove sono caduti 107-105 dopo due tempi supplementari. .

Due mesi fa, l’Italia è arrivata 8a a EuroBasket dove la Spagna ha vinto la medaglia d’oro, perdendo ai supplementari contro la Francia nei quarti di finale. La squadra ha preso il comando negli ottavi di finale Gianmarco Bosecco Eliminazione scioccante della Serbia.