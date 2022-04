Controlla il tuo calendario per il lancio rinnovato di PlayStation Plus

Sony rimuove il mistero e rivela il calendario Per lanciare la sua versione rinnovata di PlayStation Plus. Almeno gli obiettivi che gestisce. Circa dopo un mese Dopo aver annunciato ufficialmente il nuovo servizio PS Plus per PS4 e PS5, l’azienda ha pubblicato sul proprio blog la sua roadmap per l’implementazione internazionale. Dato che stavo già accennando in quel momento, il calendario indica giugno, anche se ci sono delle sfumature: Non raggiungerai tutti i mercati contemporaneamente.

pubblicazioneSorprendentemente, verrà lanciato in parte del mercato asiatico, con il nuovo PS Plus lanciato già il 23 maggio. Il Giappone seguirà l’esempio il primo giugno del prossimo; America, 13; e infine l’Europa, Il ventiduesimo dello stesso mese. In tutti i casi, l’azienda afferma che si tratta di “obiettivi”, sebbene affermi che sta facendo “progressi notevoli” nei suoi sforzi di attuazione.

Un’altra novità avanzata Jim RyanCEO di Sony Interactive Entertainment, afferma che la società sta espandendo l’accesso allo streaming cloud a una trentina di regioni e dettagli sei di cui il PlayStation Plus di livello premium sarà offerto al lancio: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Malta, Polonia , Cipro, Romania, Slovacchia e Slovenia.

“Abbiamo lavorato a questo grande sforzo globale per un po’ di tempo per offrire opzioni flessibili, giochi di qualità superiore e più valore ai nostri membri, e siamo a poche settimane dal nostro primo lancio regionale”, ha affermato la società in una nota . aggiornare Caricato sul suo blog ufficiale.

Attraverso le sue modalità PlayStation Plus, l’azienda sta ridefinendo il proprio programma di pagamento e creando un nuovo ecosistema che integra sostanzialmente i concetti di PlayStation Now e il vecchio PS Plus. Come ti abbiamo già detto in XatakaIn generale, ci sono tre tipi di abbonamenti, ognuno con il proprio prezzo e caratteristiche: Essential, Extra e Premium.

I loro prezzi vanno da 8,99 € al mese (24,99 per l’opzione trimestrale e 59,99 per l’anno) per l’opzione base a 16,99 (49,99 e 119,99 se scegli di fatturare trimestrale o annuale) tra i più esclusivi. Tra l’uno e l’altro, gli utenti troveranno differenze importanti, come l’accesso al catalogo dei titoli o il download di giochi.