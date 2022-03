Controllo globale, Face ID con una nuova maschera, emoji e altro ancora

Dopo il keynote di ieri, Apple ha ufficialmente confermato Dall’ultima versione di iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5, tvOS 15.4, macOS 12.3 Arriverà la prossima settimana. Così, novità come Universal Control, la possibilità di utilizzare Face ID con una maschera o Tap to Pay raggiungeranno il grande pubblico.

L’aggiornamento di primavera è qui

Ieri Mela Rilascia il candidato Per tutti i sistemi operativi. Con questo, se non vengono rilevate irregolarità, termina questo ciclo beta e si prepara per il lancio ufficiale. Una versione che, anche se non sarà l’ultima fino al rilascio di iOS 16 in autunno, potrebbe essere Dalle ultime notizie importanti Prima dell’introduzione di iOS 16 a giugno.

L’elenco degli aggiornamenti che arrivano in queste versioni è più che grande. In cima alla lista troviamo controllo universale, che ci consente di controllare il nostro iPad dal nostro Mac o viceversa. Viene anche il potere di utilizzo Face ID con maschera Su iPhone, per sbloccare il telefono stesso e autenticarci in app o servizi. Oltre a 37 nuovi emoji, questa versione porta l’architettura di base di Clicca per pagareche uscirà presto negli Stati Uniti.

Altre notizie Includere la possibilità Disattiva le notifiche per l’automazione dei collegamentiIl Note nel portachiavi iCloudla possibilità di regolare manualmente la luminosità della tastiera, l’accesso a 120 Hz ad app di terze parti, la gestione di domini iCloud personalizzati su iPhone o iPad e altro ancora, Molto di piu.

L’aggiornamento di primavera più completo, davvero. Dalla sua introduzione iOS 15 vincerne uno Tante notizie interessanti Il che rende il sistema operativo uno dei più completi. Notizie che non sono state annunciate in WWDC21 E che avrebbero potuto arrivare al WWDC22, ma possiamo godercelo dalla prossima settimana.

immagine | Phúc Khang Mobile