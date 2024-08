Convention Nazionale Democratica negli Stati Uniti: Il vento è a favore di Harris – Periodico Invasor

L’ex presidente americano Barack Obama ha espresso la sua speranza nella nomina di Kamala Harris, alla quale ha rinnovato pubblicamente il suo sostegno, e ha detto che è pronta oggi a raggiungere la Casa Bianca.

“Non so voi, ma io sono emozionato”, ha detto Obama tra gli applausi allo United Center di Chicago, dove fino a domani si terrà la Convenzione nazionale democratica.

Di fronte a un pubblico entusiasta, il 44esimo presidente, il primo nero a occupare lo Studio Ovale, ha sottolineato che quello era il momento giusto: “Siamo pronti per la presidente Kamala Harris”.

Obama è stato preceduto dalla moglie Michelle, che ha ricevuto ampi applausi durante il suo discorso. Ha avvertito che il repubblicano “Donald Trump cercherà di attaccare Kamala Harris in queste elezioni”, qualcosa che hanno sperimentato personalmente, ha detto.

“Per anni Donald Trump ha fatto tutto il possibile per cercare di spaventare la gente nei nostri confronti. Ha sottolineato che la sua “visione limitata e ristretta del mondo lo faceva sentire minacciato dalla presenza di due persone laboriose, altamente istruite e di successo che erano nere”.

Più tardi, dopo aver criticato le politiche di Trump come la limitazione della libertà riproduttiva, Michelle Obama ha detto: “America, la speranza sta tornando”.

In questo secondo giorno della festa politica democratica, i delegati del partito hanno tenuto una cerimonia simbolica per la nomina ufficiale di Harris, confermata il 6 agosto al termine di un’elezione virtuale.

Oggi, martedì, la Vicepresidente ha accettato la sua nomina ufficiale come candidata del partito alle prossime elezioni attraverso un videoclip di una manifestazione alla quale ha partecipato con il suo collega Tim Walz a Milwaukee, Wisconsin.

“I delegati alla Convenzione Nazionale Democratica hanno nominato me e Tim Walz come prossimi Vicepresidenti e Presidente degli Stati Uniti d’America. Ringrazio tutti per aver creduto in ciò che possiamo fare insieme. Siamo onorati di essere i vostri candidati”. ha detto.

Inoltre, sono saliti sul palco il senatore Bernie Sanders e il secondo gentiluomo Doug Emhoff, così come il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, il governatore dell’Illinois JB Pritzker e i nipoti dell’ex presidente James Carter e John Kennedy.

Da parte sua, Stephanie Grisham, ex addetta stampa della Casa Bianca durante l’amministrazione Trump, ha ammesso di non solo essere una seguace dell’ex presidente, ma di credere in lui, ma ora sostiene Harris.

Ha aggiunto: “Trump prende in giro i suoi sostenitori, descrivendoli come persone che vivono nel seminterrato dei loro genitori”.

Il tema del programma ampliato della seconda serata era “Una visione audace per il futuro dell’America”.

Harris è diventata la prima donna di origine afroamericana e indiana a ricevere la nomina di uno dei due partiti che ogni quattro anni si contendono la Casa Bianca.