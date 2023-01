Copa del Rey: Sporting – Valencia: prima in grande stile

numero.o È sempre facile indovinare come sarà influenzata la squadra Il licenziamento di un allenatore e l’arrivo di un nuovo allenatore. In questo caso si riceve un file Sportivo per me Valencia Negli ottavi di coppa dopo è subentrato Miguel Angel RamirezAlla sua prima esperienza Calcio professionistico in Spagna. produzione Abelardo A causa degli scarsi risultati in campionato, all’allenatore delle Canarie non è stato lasciato margine per prepararsi a questa partita.

Squadra asturiana che Elimina i fulmini Nel turno precedente hanno vinto un po ‘in campionato (6 partite su 23) e hanno perso un po’ (7 partite). Secondo. Ma, anche se i pareggi (10) non lasciano dietro di sé brutti sentimenti, la verità è che è finita Scende sul tavolo (15) A tre punti dalla retrocessione, quando l’obiettivo è lottare o stare vicini ad altro ad inizio stagione.

Né Valencia appare con una festa nello spogliatoio. Il pareggio di Cadice – con il controverso gol di Elche – lo lascia Tre punti in meno, con una partita in meno. Ritorno alle competizioni dopo i Mondiali Alla squadra di Gattuso non è andata benechi entra Poco E la mancanza di risultati comincia a toccarlo Sistema di gioco normale Lo ha fatto anche contro il Real Madrid in Supercoppa. Il Valencia vuole la coppa e lo sa Mullen non renderà le cose facili. Nella stagione 2018-19, anno in cui sono stati incoronati campioni, hanno perso all’andata contro lo Sporting, ma hanno fatto ammenda al ritorno.

“Voglio essere al comando e prendere l’iniziativa”.

Con un solo allenamento per preparare la sfida di Coppa del Re e con un nuovo allenatore. Miguel Angel Ramirez, solo 38 anni, Prima volta seduto sulla panchina di El Molinn. “Cercheremo di competere, vincere e superare il pareggio”, ha detto a proposito della partita. “Mi rende così eccitato, La partita di coppa è molto speciale per me E bacialo ValenciaHo aggiunto.

con raramente Un’ora e mezza di lavoro Sul green, altra conversazione con la squadra, il nuovo allenatore cercherà di sorprendere la squadra che proverà a prendere il controllo. E nonostante la superiorità della categoria bianconera. È così che Miguel Angel Ramirez capisce il calcio. “Voglio avere il controllo e prendere il comandoEgli ha detto modello L’intero gioco Diverso che è venuto a giocare SportivoNonostante il fatto che la prima chiamata al nuovo allenatore non sia stata una sorpresa. Non c’era molto spazio neanche per quello.

Un’altra cosa sarebbe la configurazione iniziale per mercoledì. Anonimo I giocatori non lo sospettano. La prima novità potrebbe essere l’inserimento di un centrocampista nell’impianto o, soprattutto, il suo profilo. Un sito in cui la creatività si adatta E talento Giordano Carew, Che però è basso a causa di un piede contuso.