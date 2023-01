Copenhagen International Fashion Show acquista la danese Revolver

Le gallerie danesi sono state riorganizzate. Fiera internazionale della moda di Copenaghen (CIF) Domina la sfilata di Revolver, per unire due dei più grandi eventi professionali del settore in Danimarca. L’importo dell’operazione non è stato reso noto.

Revolver terrà la sua prima chiamata sotto la nuova gestione nell’estate del 2023. Lo scorso agosto, Seif ha nominato un nuovo direttore, Sophie DolfaL’evento celebrerà la sua prima edizione (30° anniversario) dal 1° al 3 febbraio 2023.

Ciff e Revolver si svolgono contemporaneamente da un decennio. “Questa unione rafforzerà la posizione di Copenaghen come capitale scandinava della moda e vogliamo unire le nostre risorse e focalizzare i nostri marchi invece di competere tra loro”, ha spiegato Dolva.

L’obiettivo dell’acquisizione è “rafforzare la posizione di Copenhagen come capitale scandinava della moda”, spiega Saif.

Dolfa si occuperà delle due mostre danesi, mentre il fondatore di Revolver Christian Maibom continuerà a dirigere come direttore creativo e braccio destro esecutivo.

Sebbene l’organizzazione del salone non abbia fornito dettagli sulla loro fusione, Sì, ha chiarito che i singoli nomi di ognuno sarebbero stati mantenuti, ma sotto una “identità condivisa”. Revolver si terrà presso il quartiere fieristico Øksnehallen e lascerà lo spazio del Forum, mentre Ciff continuerà ad operare presso il Bella Centre, appena fuori Copenhagen. Revolver ha lanciato l’invito al forum nel 2019 come seconda edizione.

La galleria danese è stata lanciata nel 2014 dall’ex gallerista Christian Maibom e dal proprietario di Vision Jan Carlsen. Il concorso riunisce quasi 280 marchi, per lo più scandinavi, due volte l’anno.

spada al fianco, È la più antica fiera della moda del Nord Europa, nata nel 1993Si tiene due volte l’anno con espositori di abbigliamento, calzature, accessori e pelletteria. L’evento ha anche uno spazio dedicato alla moda per bambini, Ciff Kids, che si svolgerà dall’1 al 3 febbraio 2023.