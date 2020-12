Coronavirus: 10 nuovi casi positivi a Lamezia, 151 i contagi complessivi

LAMEZIA TERME – “Comunicati oggi dall’ASP 10 nuovi casi di positività; 3 appartengono al medesimo nucleo familiare; 3 appartengono al medesimo nucleo familiare; 2 appartengono al medesimo nucleo familiare”. Lo annuncia il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, sulla sua pagina Facebook. “Comunicata, altresì , la guarigione di 5 persone in precedenza riscontrate positive. Al momento, dalle comunicazioni ufficialmente ricevute, in Città si hanno, quindi, 151 attualmente positivi. Si rappresenta – concluda – che nella giornata di ieri, 13/12, non è pervenuta alcuna comunicazione ne’ di nuovi positivi ne’ di guarigioni”.