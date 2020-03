Coronavirus, Conte: “Multe da 400 a 3000 euro per chi non rispetta divieti”

ROMA – Multe fino a 4mila euro per chi non rispetta i divieti di circolazione e le regole di contenimento, stop fino a 30 giorni per le attività commerciali e possibilità per i presidenti di regione di emettere ordinanze più restrittive nei territori a maggiore circolazione del virus, purché convalidate entro sette giorni con decreto del presidente del consiglio dei ministri, il quale resta l’unica autorità in grado di disporre in via urgente e temporanea misure che comprimono le libertà costituzionali. Ad annunciarlo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza stampa.

Il Consiglio dei ministri ha approvato, dunque, il decreto che introduce multe salate fino a un massimo di 4 mila euro e sanzioni più dure per chi aggira le misure per arginare la diffusione del Covid-19. Non è prevista la confisca di auto, moto e veicoli.

“I Governatori – ha annunciato Conte – possono adottare misure più restrittive. Ma rimane al Governo la funzione di coordinamento. Le multe vanno da tremila e quattromila euro, ma sono orgoglioso della reazione di tutti i cittadini, la maggioranza dei quali rispetta le regole.

Tutti devono fare la loro parte. Abbiamo deliberato l’adozione di un decreto legge che riordina la disciplina anche dei provvedimenti che stiamo adottando in questa fase emergenziale. Il nostro assetto non prevedeva un’emergenza di questo tipo”. Con questo decreto legge abbiamo regolamentato più puntualmente e in modo più trasparente i rapporti tra l’attività del governo e del Parlamento. Prevediamo che ogni iniziativa venga trasmessa ai presidenti delle Camere e che io vada a riferire ogni 15 giorni”.