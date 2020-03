COSENZA – Aumentano ancora le vittime positive al Coronavirus in Calabria, tre nella sola mattinata di oggi, tutte in provincia di Cosenza. Dopo il 75enne di San Lucido, non ce l’hanno fatta un altro paziente di San Lucido di 62 anni, sempre ricoverato all’Ospedale Annunziata di Cosenza, e una donna di 57 anni, morta questa mattina all’ospedale di Cetraro. I decessi per Coronavirus in Calabria sono ora 10.