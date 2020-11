Covid: un nuovo caso a Lamezia, positivi salgono a 86

LAMEZIA TERME – “Comunicato oggi dall’ASP un nuovo caso di positività, posto in isolamento domiciliare”. Ad annunciarlo, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro.

“Al momento – prosegue, smentendo le voci circa un presunto boom di contagi – dalle comunicazioni UFFICIALI ricevute dal Comune, in città si hanno quindi 86 attualmente positivi, di cui 2 ricoveri (vi è stata dimissione di persona in precedenza ricoverata) e 84 isolamenti domiciliari.

Si ribadisce ancora – conclude – che il Comune non può che comunicare e aggiornare in tempo reale unicamente i dati ufficialmente provenienti, sia in termini di positività che di guarigioni, dall’ASP”.