Governance Poll Sole 24 Ore: Santelli tra i primi 4 Governatori

CATANZARO – Jole Santelli, presidente della Regione, si piazza al quarto posto, con il 57,5%, nella classifica dei presidenti delle Regioni per il Governance Poll del Sole 24 Ore. La governatrice calabrese di Forza Italia completa l’en plein del centrodestra subito dietro i governatori risultati più popolari d’Italia: il veneto Zaia, il friulano Massimiliano Fedriga e Donatella Tesei (Umbria) tutti e tre della Lega.

Santelli è al primo posto per il sud in base all’indicazione dell’indagine condotta sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia realizzata per il quotidiano economico, edizione del lunedì, dalla Noto Sondaggi.

La governatrice calabrese è stata eletta lo scorso 26 gennaio, con il 55,3% dei consensi, alla guida di una coalizione di centrodestra divenendo la prima donna eletta presidente della Regione Calabria e l’unica donna attualmente presidente in carica nel Mezzogiorno.