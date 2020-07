Lamezia, approvato l’avviso pubblico per la sponsorizzazione di aree verdi

Lamezia Terme – L’amministrazione comunale di Lamezia Terme comunica che è stato approvato l’avviso pubblico per la “sponsorizzazione di aree verdi” sul territorio comunale e ciò con determinazione n. 59 del 02/07/2020.

Un passaggio importante che dona risposta alle tante istanze dei cittadini, riprendendo e arricchendo un progetto che era stato portato avanti già dalla prima amministrazione Mascaro che, con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 15/09/15, aveva approvato il regolamento per la gestione e la tutela del verde pubblico.

Una iniziativa che vede nella sinergia tra amministrazione e cittadini l’unico iter percorribile per trasformare il volto di una città, rendendola accogliente e naturalmente attrattiva.

Da oggi, dunque, si potrà richiedere la sponsorizzazione di una o più delle 39 aree indicate o indicarne altra presente sul territorio lametino.

Saranno fantasia, creatività e dedizione al verde, ingredienti necessari al pieno sviluppo della sponsorizzazione che dovrà vedere nella costanza e continuità strumenti imprescindibili.

La possibilità offerta si inquadra nella volontà dell’amministrazione di restituire alla città la sua vera immagine di storicità e bellezza, passando dalla complicità di cittadini e amministratori, sicuri della incisiva iniziativa individuale e della operatività comunale.

Una città non si misura dalla sua lunghezza e larghezza ma dall’ampiezza della sua visione e dall’altezza dei suoi sogni (Herb Caen).