Lamezia, finanziato dalla Regione intervento per la realizzazione di impianti sportivi in Località Savutano

LAMEZIA TERME – La Regione Calabria ha oggi comunicato, con nota prot. n. 404946, la concessione di finanziamento in favore del Comune di Lamezia Terme per l’intervento di “realizzazione di un campo polivalente, di un campo di mini calcio, di un campo di mini basket nonché di sistemazione dell’area adibita ad impianto sportivo sita in Località Savutano, Via Beato Angelico”.

Ciò è avvenuto con DGR n. 439 del 30/11/20 adottata in forza della Legge n. 145 del 30/12/2018; i relativi lavori dovranno espletarsi nell’annualità 2021.

L’ennesimo finanziamento pervenuto in questi mesi alla Città di Lamezia Terme è il frutto della sinergica azione intrapresa dall’Amministrazione Comunale e nel caso specifico dall’Assessore ai Lavori Pubblici Franco Dattilo, dall’Assessore allo Sport Luisa Vaccaro e dal Presidente della Commissione Sport Maria Grandinetti; particolare sensibilità e concretezza si è riscontrata nella Giunta Regionale ed in particolare nell’Assessore Franco Talarico che ha immediatamente perorato l’inserimento della richiesta di finanziamento nella programmazione degli investimenti.

Si tratta di intervento molto importante in area territoriale che necessitava di strutture sportive per i tanti giovani che ivi dimorano.

Ancora una volta, la Città di Lamezia Terme riesce a positivamente interagire con la Regione Calabria e con il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici ove il Dirigente Generale Domenico Pallaria ed il Dirigente del Settore Giuseppe Iiritano confermano la giusta attenzione per un territorio che sta giorno dopo giorno recuperando gli inevitabili ritardi sofferti durante la gestione commissariale.

Il Sindaco di Lamezia Terme

Avv. Paolo Mascaro