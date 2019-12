Lamezia, gli auguri di buon Natale del sindaco Mascaro

LAMEZIA TERME – “È tempo di Natale, tempo di luce e di piena condivisione.

È questa l’occasione per parlare ai miei concittadini come fratelli, come è usuale fare in famiglia.

Il Natale accende i riflettori sulla naturale bontà degli uomini, ostaggio, però, di egoismi e di inutili competizioni. Lasciamoci contagiare dalla straordinaria consapevolezza che apparteniamo tutti alla medesima “mangiatoia”, dove la povertà materiale è divenuta infinita ricchezza spirituale.

Le festività natalizie siano un monito per riscoprirci parte di una identica storia, alla quale solo insieme possiamo dare un lieto svolgersi ed un lieto fine.

La luce del Natale sia per tutti noi lametini segnale di speranza e di rinascita, nella compassione e nella comunicazione di mente e cuore.

Viviamo insieme il miracolo della nascita, il cui silenzio urla al nostro oggi sete di giustizia e di pace.

Partecipiamo pienamente del miracolo dell’Emmanuel e mettiamoci in cammino come i Re Magi, ognuno da luoghi diversi, abbandonando le nostre certezze. La meta sia la capacità di coltivare ottimismo cittadino, partecipazione umana, solidarietà fraterna.

Da Sindaco chiedo una visione di unità seppur nella frammentazione di sorrisi e diversità di abbracci.

Gli auguri dell’Amministrazione siano la dichiarazione di vicinanza e condivisione di un tempo storico che colora il vivere di eternità”.

Il Sindaco di Lamezia Terme,

Paolo Mascaro