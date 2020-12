Lamezia, gli auguri di Natale del Commissario Prefettizio Priolo

LAMEZIA TERME – “Nel porgere gli auguri di un sereno Natale alla Città di Lamezia Terme, vogliamo innanzitutto ricordare le tante, troppe, vittime della pandemia ed esprimere la nostra vicinanza e la nostra solidarietà alle loro famiglie. L’anno che volge al termine ha messo a dura prova il nostro Paese, per la comparsa di un nemico invisibile e imprevedibile che ha condizionato e limitato fortemente il normale svolgersi delle attività e delle relazioni di ognuno di noi. Siamo certi che i cittadini di Lamezia sapranno farsi carico, responsabilmente, anche in questo periodo particolare, delle restrizioni imposte dall’emergenza. Auspichiamo che l’anno nuovo possa segnare per tutti una ritrovata occasione di crescita personale e collettiva, rinsaldando quel senso di Comunità coesa e solidale che, solo, può consentire la rinascita sociale ed economica.

Buon Natale e felice Anno 2021”.

I Commissari