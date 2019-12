Lamezia: nascondeva marijuana tra cassette di ortaggi, arrestato 60enne

LAMEZIA TERME – Nel pomeriggio di mercoledì, M.V., lametino di 60 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per essere stato trovato in possesso di 253,6 grammi di marijuana.

Gli Agenti del Commissariato di Lamezia Terme unitamente ad un’unità Cinofila nel corso di una perquisizione presso il domicilio dell’uomo, sono stati guidati dal fiuto del cane antidroga Floyd, che li ha condotti in un locale adiacente l’abitazione, usato come magazzino.

Il locale è in uso esclusivo del 60enne che vi svolge attività di stoccaggio e confezionamento in cassette degli ortaggi che coltiva nel terreno agricolo circostante.

La sostanza stupefacente, contenuta in una busta di cellophane trasparente, all’interno di un’altra busta di plastica bianca, era posizionata su una sedia, accanto a delle cassette in legno con ortaggi e una bilancia professionale.

Le successive analisi effettuate da personale della Polizia Scientifica, hanno confermato il peso e la natura dello stupefacente, che è stato posto sotto sequestro.

Lo smercio della marijuana, visto il quantitativo, avrebbe permesso a M.V. la vendita all’ingrosso oppure di poter confezionare centinaia di dosi da 10 o 50 grammi con un ricavato rilevante. Su disposizione del P.M. di turno, M.V. è stato posto agli arresti domiciliari.

Nell’udienza con rito per direttissima svoltasi dinnanzi all’Autorità Giudiziaria, M.V. è stato condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi con la sospensione della pena.