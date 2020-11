Lamezia, omicidio Berlingieri: ergastolo per il killer Marco Gallo, 15 anni alla moglie

LAMEZIA TERME – La Corte di assise di Catanzaro, presieduta dal giudice Alessandro Bravin, ha condannato all’ergastolo Marco Gallo per l’omicidio di Francesco Berlingieri, di 57 anni, il fruttivendolo freddato davanti al suo negozio, in via Fiume a Sambiase, il 19 gennaio 2017. Condannata a 15 anni di reclusione, invece, la moglie Federica Guerrise. I giudici hanno dunque accolto parzialmente la richiesta della pubblica accusa che aveva chiesto l’ergastolo per entrambi, richiesta alla quale si sono associati i difensori di parte civile Pino e Alessandro Zofrea. Secondo l’accusa, Gallo avrebbe materialmente eseguito l’agguato sparando da distanza ravvicinata la vittima mentre questa stava scaricando della merce davanti al suo negozio nel quartiere di Sambiase, a Lamezia, mentre la moglie avrebbe svolto il ruolo di “specchietto”, effettuando dei sopralluoghi a bordo della sua Fiat 600, appostandosi nei pressi del negozio e poi avvertire telefonicamente il marito dell’arrivo di Berlingieri. Nell’agguato venne ferito lievemente anche il nipote 11enne della vittima, che lo stava aiutando a scaricare delle cassette di frutta da un furgone. Ad incastrare i due coniugi le immagini delle telecamere di videosorveglianza.