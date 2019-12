Lamezia, ritardi nella raccolta rifiuti: la nota dell’Amministrazione Comunale

Lamezia Terme – L’Amministrazione Comunale comunica che a causa di forti rallentamenti dell’impianto Daneco non è possibile scaricare con continuità, oramai da diversi giorni, i rifiuti che vengono raccolti nella città di Lamezia Terme. L’impianto della Daneco gestisce il rifiuto organico proveniente da raccolta differenziata e i rifiuti indifferenziati che vengono trattati prima di essere portati in discarica. Frazioni di rifiuto che rappresentano il 50-60% dell’intera quantità di rifiuti prodotti. L’auspicio è che gli enti preposti al controllo e al governo dello smaltimento dei rifiuti prendano in mano la situazione favorendo una risoluzione definitiva e tempestiva della problematica. Si tenga conto che delle 1200 tonnellate di rifiuto indifferenziato prodotto dal primo dicembre ad oggi, quantità ridotte grazie all’attivazione del nuovo sistema porta a porta, solo 800 tonnellate sono state smaltite. La società Lamezia Multiservizi S.p.A. (società in house), prodigandosi con non poche difficoltà, continuerà a garantire il servizio utilizzando i propri mezzi per lo stoccaggio, al fine di evitare il proliferarsi di cumuli di rifiuti sparsi per strada, ciò che sta già avvenendo in altre città della Calabria.

La stessa società sta avviando il sistema porta a porta nella zona centro di Nicastro e già da oggi verranno avvisati gli amministratori di condominio al fine di concordare il posizionamento dei bidoni. La raccolta differenziata, come evidenziato nel convegno di pochi giorni fa, sta portando ottimi risultati nelle zone ove attivata e rappresenta l’unico metodo evoluto e al passo con i tempi per non avere o ridurne al minimo gli impatti e i disagi in caso del ripetersi di queste situazioni.

Si confida, quindi, nella prossima risoluzione dei problemi dell’impianto onde poter dare alla Città il decoro che merita.