Sanità, il prefetto Guido Longo nuovo Commissario in Calabria

ROMA – Il prefetto Guido Nicolò Longo sarà il nuovo commissario alla sanità in Calabria. La riunione del Consiglio dei ministri è stata lampo, durata solo il tempo della nomina. «Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità». Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Ho accettato di fare il Commissario per la Sanità come atto d’amore verso la Calabria, che é la regione in cui mi sono formato professionalmente come funzionario di polizia. Il mio é anche un dovere istituzionale verso il Governo, che mi ha scelto e che ringrazio». Lo ha detto Guido Longo, nominato stasera dal Consiglio dei ministri Commissario per il piano di rientro dal deficit della sanità calabrese.

Al neo commissario Longo, si legge nella delibera del Cdm, sarà affidato «l’incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2019-2021 di prosecuzione del Piano di rientro nonché di tutti gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l’attuazione del decreto legge 10 novembre 2020 n. 150».