Copilot arriva in Excel e PowerPoint, portando i suoi agenti in modo da poter lavorare meno in Microsoft 365

Lui sente

Microsoft 365 ha annunciato che il suo assistente basato sull’intelligenza artificiale (AI) Copilota Migliora il flusso di lavoro in servizi come PowerPoint, Outlook o Excel Ha commentato che ora è possibile per le aziende farlo Crea i tuoi agenti specializzati Secondo le tue esigenze.

L’azienda ha Ha discusso della fase successiva dell’innovazione del suo assistente per Microsoft 365 in un evento online Alla quale ha partecipato il suo CEO, Satya NadellaVicepresidente dell’Intelligenza Artificiale al lavoro presso Microsoft, Jared Spataro.

Innanzitutto, l’azienda ha insistito affinché la prossima ondata di Microsoft 365 Copilot debuttasse con un sistema di progettazione del lavoro completamente nuovo, con funzionalità come Business Chat, che trasforma i contenuti aziendali in un database di informazioni e conoscenzeConsentire agli utenti di collaborare con Copilot come partner.

Ha anche insistito sul fatto che cerca di “trasformare” Copilot in tutte le applicazioni del suo ecosistema, con nuove funzionalità come Analisi avanzata dei dati in ExcelIL Narrazione dinamica in PowerPoint onda Gestisci la tua casella di posta in Outlook.

Detto questo, ha spiegato che da quando Copilot è stato disponibile al grande pubblico, ha implementato più di 150 nuove funzionalità e capacità. Con GPT-4o anche le prestazioni migliorano, perché Le risposte del copilota sono in media due volte più veloci.

Pertanto, ha annunciato una fusione Copilota in Excel Con il linguaggio di programmazione Python, per Esegui previsioni, analisi dei rischi o visualizzazione di dati complessi In linguaggio naturale e senza bisogno di programmazione.

Si è unito anche l’assistente Presentazionein modo da poter creare una bozza di presentazione con una dichiarazione specifica, nonché incorporare immagini approvate dall’azienda dalla raccolta di risorse della tua organizzazione. sharepoint.

Alla fine di questo mese, Copilota nelle squadre Potrai Rivedere il discorso della conferenza Oppure cosa è stato scritto nella chat per verificare se è rimasto qualcosa senza risposta; Mentre sei dentro Aspettative L’assistente sarà in grado Dai la priorità ai messaggi più rilevanti in base al contestononché creare sintesi di tali comunicazioni.

nel caso paroleMicrosoft ha affermato che alla fine di questo mese l’intelligenza artificiale consentirà agli utenti di integrare informazioni come le e-mail nel flusso di lavoro e Migliora la scrittura con suggerimenti e indicazioni “Per migliorare il processo creativo.”

Arriverà il copilota OneDrive Prossimamente, poiché ha iniziato a essere lanciato e sarà disponibile al pubblico questo mese. Questa soluzione può Analizzare tutti i file per trovare le informazioni richieste dall’utente Confronta fino a cinque file con un riepilogo dettagliato e di facile lettura.

Anche questa presentazione è stata evidenziata pagine del copilota, Un sistema in BizChat progettato per la collaborazione aziendale, basato sull’intelligenza artificiale che trasforma tutti i dati aziendali in informazioni coerenti e accessibili.

pagine, quindi, Raccoglie tutti i contenuti effimeri generati dall’intelligenza artificiale e li rende durevoli in modo che possano essere modificati e condivisi con altri. Sarà disponibile nelle prossime settimane per gli utenti di account Copilot gratuiti che accedono con Microsoft.

Il direttore generale del marketing di Power Platform, Richard Reilly, è stato responsabile della presentazione Gli agenti Copilot personalizzati vengono creati utilizzando Microsoft Copilot Studioche fornisce una piattaforma completa per la loro gestione e distribuzione.

Per prima cosa, lo ha menzionato Un agente è un assistente di intelligenza artificiale progettato per automatizzare ed eseguire processi aziendaliin modo da poter sviluppare funzionalità per ogni individuo, team e organizzazione, dalle vendite al marketing fino al servizio clienti.

Questi agenti sono disponibili “in tutte le forme e dimensioni” e servono, ad esempio, per recuperare informazioni dai dati sottostanti del sistema, interpretarle o riassumere o rispondere a domande. COSÌ, Sostituisce i compiti ripetitivi e ha una maggiore indipendenza.

D’altra parte, ha annunciato due nuove funzionalità per Copilot Studio, la piattaforma che Consente alle aziende di creare agenti AI utilizzando Agent Builder E pubblicali su tutti i tipi di canali, inclusi Microsoft Teams o il tuo sito web.

In questo senso lo ha detto Gli agenti creati in Copilot Studio possono ora essere pubblicati direttamente in Microsoft 365 Copilot Che appare direttamente nel flusso di lavoro dell’utente. Inoltre, la nuova esperienza di questo servizio consente agli utenti di qualsiasi livello di competenza di creare agenti direttamente da Microsoft 365 Copilot Business Chat e Microsoft Sharepoint.

In particolare, queste persone possono dire a Copilot Studio cosa vogliono che faccia il proprio agente utilizzando il linguaggio naturale e scegliere quali fonti di conoscenza desiderano incorporare dai dati della propria organizzazione, siano essi documenti specifici o interi database.

L’azienda ha infine indicato alcuni dati dei clienti e casi d’uso di Copilot in Microsoft 365, citando aziende come Vodafone, che con questo assistente ora possono redigere contratti impiegando un’ora in meno del solito, mentre il 60% dei dipendenti afferma che la qualità dei loro servizi il lavoro è migliorato con esso.

I dipendenti di Honeywell Industrial hanno risposto in un sondaggio interno di aver risparmiato 92 minuti a settimana utilizzando Microsoft 365 con Copilot, il che equivale a 74 ore nel corso di un anno intero.

Nel suo caso, Finastra ha utilizzato l’assistente AI di Microsoft per una campagna di brand, trascrivendo i contenuti delle interviste con 60 stakeholder per creare otto e-book, 10 white paper e 10 pagine web in sette settimane.

stampa europea

Scopri di più sul Progetto Trust