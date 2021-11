Coppa Davis 2020 USA 1-2 Italia | 26/11/2021

Gli Stati Uniti continuano a mantenere le loro possibilità di rottura e hanno ancora una partita da giocare per vincere il torneo.

La coppia americana è andata in vantaggio per 3-1 nel secondo set.

Nel secondo set gli Stati Uniti hanno sfruttato l’occasione del break nel secondo set molto velocemente, vanno in vantaggio e contribuiscono a confermare il vantaggio

La coppia americana ha catturato il primo set in un tie-break altamente competitivo in cui ci sono stati mini-break da un lato all’altro, con gli americani che alla fine hanno conquistato il set 7-5 nel tie-break.

La coppia italiana non è riuscita a mantenere il servizio, ma è riuscita a pareggiare il set 3-3.

Rajeev Ram e Jack Zack affronteranno il duo degli italiani Fabio Focchini e Lorenzo Musetti per gli Stati Uniti nel match di doppio per finire la serie e aumentare le loro possibilità di passare al turno successivo.

Janic Chinner continua a dimostrare di essere superiore al rivale, il punteggio del secondo set è di 4-0 in favore dell’Italia e si avvicina il secondo match per l’Italia.

John Isner ha avuto la possibilità di vincere una partita attraverso il servizio italiano nelle sue mani, ma Janic Sinner ha avuto un incredibile gioco di servizio e ha alzato il punteggio a 0-40 per rimanere in partita.

L’inizio del secondo set non è cambiato molto e c’è già un gap a favore dell’italiano che inizia il secondo set.

I giocatori John Isner e Janick Sinner sono già in campo per iniziare il secondo incontro.

Nella prossima partita della serie John Isner starà nel gioco e combatterà per far rivivere l’America per la partita di doppio.