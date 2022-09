Coppa Davis 2022: Carlos Alcaraz fa la storia a Valencia: sarà il terzo giocatore a giocare la Coppa Davis in Spagna

Carlos AlcarazDopo due giorni di allenamento, farà la sua prima apparizione venerdì nella fase a gironi a Valencia nella seconda partita contro di lui Felix Auger Eliassim.

Il Valencia sta vivendo un momento storico Perché il tennista di El Palmar è stato mostrato per la prima volta nella capitale del Turia Il suo status di prima racchetta nell’arena maschile.

Il leader dell’ATP ha già giocato cinque volte nella competizione del primo passaggio davanti al pubblico spagnolo.

Rafael Nadal Ha debuttato come numero uno del mondo all’arena di Las Ventas. Questa è stata la semifinale del 2008 contro gli Stati Uniti.

Le Isole Baleari si sono ripetute in queste condizioni nella serie con la Serbia, un anno dopo, quattro stagioni prima a Valencia contro la Germania, e nella prima fase finale nella nuova forma nel 2019 con Caja Mgica a Madrid come sede.

Novak Djokovic È stato nominato il miglior tennista del pianeta nell’ultima edizione dell’Arena di Madrid. Il serbo ha portato la sua squadra in semifinale.

Ora Alcaraz, il più giovane numero uno da quando sono state introdotte le classifiche nel 1973, giocherà in Spagna davanti alla sua famiglia, ai suoi amici e a un pubblico fedele.

Se la nazionale batterà il Canada, avrà matematicamente uno dei due biglietti per la fase finale di Malaga e per la prima volta.

La vista a Bologna

Incontrerà così il secondo posto nel Girone A, con sede a Bologna. La squadra eviterà l’Italia, che mercoledì ha giocato il suo ruolo preferito contro la Croazia, e aspetterà i croati o gli svedesi al primo passaggio di Martin Karpina.

Spagnoli e transalpini possono affrontarsi solo in una finale virtuale perché si batteranno in diverse parti del programma. Il quintetto di Bruguera si incontrerà in una semifinale virtuale con la vincitrice del Gruppo D o la seconda del Gruppo C.