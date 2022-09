Coppa Davis 2022: la Spagna si incontrerà nei quarti di finale contro i primi numeri

mercoledì 23 novembreTre giorni dopo la Torino Masters Cup, La nazionale si incontrerà in Coppa Davis con la Croazia per un posto in semifinale di venerdì 25.

Canada, nello stesso gruppo della Spagna, Voleva strategicamente prendere il secondo posto per evitare i Balcani. Il quintetto Serge Bruguera, che non poteva che essere il primo con una vittoria sulla Corea del Sud, suonerà a Martin Carpena c.Con la squadra oggi è il migliore.

Sono i numeri unoSecondo la classifica della Federazione Internazionale di Tennis. Questo è perché Russiail campione della competizione estrema per paesi, è stato squalificato dopo la guerra iniziata nelle terre ucraine.

Classifica della Federazione Internazionale di Tennis 1. Croazia 2. Spagna 3. Francia 4. Stati Uniti 5. Germania 6. Canada

La Croazia, arrivata alla finale della scorsa edizione, si è poi piazzata in vetta alla classifica. Mantengono la regola che ha dato loro l’ultima insalata d’argento delle due che compaiono nel loro registro: 2005 e 2018.

A Lille contro la Francia c’erano Marin Cilic, Borna Couric e Matt Pavic. L’unica novità è quella veterana Evan Dodig ha lasciato il posto a Nikola Mechticcompagno di Pavic da 2 anni con il quale ha vinto 13 titolicompresi i campionati di Wimbledon e la medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo.

L’altro cambio in panchina: Zeljko Krajan ha ceduto il posto a Vedran Martic. La squadra balcanica lo completa Borna Jojoun giocatore che cresce e difende il suo Paese.

Squadra croata di Coppa Davis classificazione Marin Cilic 16 Borna Couric 26 164 Matte Pavik 9 Nicola Mectic 10 READ Real Madrid: Rodrygo e Mariano sono pronti per affrontare il Granada; Valverde è ancora in dubbio

La Spagna, finita in fondo alla classifica, giocherà una semifinale virtuale con la vincitrice del match tra Australia e Olanda.