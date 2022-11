Coppa Davis 2022: Spagna e Italia invitate alla fase a gironi della Coppa Davis 2023

ELo scorso sabato sera, il Canada ha sconfitto l’Italia nelle semifinali di Coppa Davis, con la squadra del torneo composta da due membri del Cosmos e due membri dell’ITF. Si è tenuto un frettoloso incontro per decidere le due squadre invitate alla fase a gironi del 2023.

Questa domenica è stato confermato che Spagna e Italia riceveranno “jolly” per evitare un estenuante “spareggio” il 3, 4 e 5 febbraio.Subito dopo l’Australian Open, non segneranno punti.

Va ricordato che Anche Australia e Canada hanno accesso diretto alla fase finale Gareggia come finalista nel 2022.

Sia la Spagna che l’Italia Insieme a Valencia e BolognaSi sono rispettivamente iscritti come qualificazioni per la finale del 2023, che si terrà al Padiglione Marten Carpeña di Málaga.

Questo fatto contribuisce a dare inviti alle due maggiori potenze in campo internazionale. La squadra spagnola è al secondo posto nella International Tennis Federation e Carlos Algaras e Rafael Nadal sono al primo e secondo posto nella classifica ATP.

I transalpini, nonostante l’espulsione di Janic Sinner e il tocco di Matteo Berettini, sono a Malaga questa settimana e mancano una partita per intrufolarsi nella finale contro l’Australia.

Passaggio diretto alla fase a gironi il prossimo anno I tennisti spagnoli non dovranno pensare alla Coppa Davis fino alla settimana dall’11 al 17 settembre.

In quella lunga finestra, Il consiglio di amministrazione della Federazione spagnola di tennis deve decidere sulla prosecuzione e l’eventuale sostituzione di Sergi Bruguera. Potrebbe essere David Ferrer, attuale direttore delle finali di Malaga e del Barcelona Open Banc Sabadell.

Stock di Natale

Mister Nadal dovrebbe verificare la sua disponibilità Chi vuole difendere i colori della Nazionale e giocare ultimo.

Sorteggio fase di qualificazione

Il sorteggio per le qualificazioni 2023 si svolgerà questa domenica alle 11:45, prima della finale che inizierà alle 13:00. In totale ci saranno 24 passaggi in bacheca: le 12 squadre che finiranno tra la terza e la sedicesima. E 12 vincitori nelle qualificazioni del World Group I.

Squadre classificate per squadra: Croazia, Francia, USA, Germania, Gran Bretagna, Serbia, Kazakistan, Belgio, Svezia, Olanda, Argentina e Repubblica Ceca. I restanti partecipanti sono invece: Austria, Bosnia ed Erzegovina, Cile, Colombia, Finlandia, Ungheria, Repubblica di Corea, Norvegia, Portogallo, Slovacchia, Svizzera e Uzbekistan.