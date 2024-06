Coppa dei Campioni: conferma la partecipazione di Cristiano Ronaldo in Portogallo contro la Georgia

Roberto Martinez, allenatore Portogallo, Il portiere Diogo Costa e l’attaccante Cristiano Ronaldo rimarranno entrambi nella formazione titolare Nella partita di mercoledì contro La Georgia per gli EuropeiAnche se prevederà diversi cambi di formazione, come confermato alla vigilia del duello di Gelsenkirchen.

Nonostante sia già testa di serie per gli ottavi di finale della Coppa dei Campioni, il tecnico Roberto Martinez ha annunciato che Cristiano Ronaldo non riposerà. Evi/EPA

Selezioni editoriali 2 correlati

“Posso dire che il capitano sarà titolare. Questo è importante. Viene da una stagione in cui ha giocato tutte le partite, con tanti minuti, e continuerà a giocare, a ritmi competitivi, perché non è bene fermarsi e poi ripartire tra sei giorni. Il capitano e Diogo Costa saranno titolari”, ha annunciato in conferenza stampa alla vigilia della partita.

L’allenatore ha aggiunto: “Diogo Costa sarà titolare, perché non mi muovo in porta”, spiegando che la squalifica dell’esterno Francisco Conceicao non richiede la sua selezione o meno nella formazione titolare. Contro la Georgia.

Lo ha confermato anche lui Goncalo Ramos, Nuno Mendes e Diogo Jota “pronti” Per la partita, anche se ha aggiunto che non “giocheranno 90 minuti perché hanno fatto un solo allenamento con la squadra”. “Ma sono idonei dal punto di vista medico”, ha aggiunto.