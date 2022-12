Coppa del Mondo 2022 Qatar: Inghilterra – Senegal Trasmissione in diretta

L’ultimo minuto di Inghilterra – Senegal, ottavi di finale del Mondiale, trasmesso in diretta:

Buonasera e benvenuti agli ottavi di finale! Benvenuti ai Mondiali! E naturalmente… benvenuti a questo live streaming su MARCA.com! Inghilterra e Senegal oggi, quasi niente. Le partite del secondo giorno iniziano tra 20:00 dallo stadio Al Baytnella città di Al Khor. Come per tutti in questo girone, per queste due squadre è arrivata la prima partita di qualificazione. Anche se questo è puramente teorico, dal momento che, come altre squadre, i senegalesi hanno già disputato un’ultima partita nella fase a gironi della vita o della morte. La vittoria per 2-1 contro l’Ecuador gli ha permesso di qualificarsi per gli ottavi di finale, affrontando una squadra che aveva un campionato molto più calmo rispetto ai rivali odierni.

Strada Inghilterra

Sì bene Quello che Southgate Avevano bisogno di una vittoria nell’ultima giornata e la loro partita contro il Galles è stata molto più tranquilla (0-3). inglesi Hanno dimostrato di essere una delle squadre più fortie dopo essere arrivata seconda in Europa, tutta l’Inghilterra è convinta che dopo tanti anni, Ancora una volta goditi un’opportunità unica Alzare la Coppa del Mondo per la seconda volta. Un torneo importante per una squadra che ha sempre lasciato il miele sulle labbra.

Il loro viaggio sul palco KO inizia oggi e arrivano al momento perfetto: Sono, insieme alla Spagna, la squadra con più gol (9 gol) E a differenza di La Roja, Non sono sconfitti (2 vittorie, 1 pareggio). I Tre Leoni arrivano in un momento di grande livello corale, la cui testimonianza è il grande stato di forma (punteggio) di un gran numero di stelle: Tre gol per Rashford, due gol per Bukayo Saka e uno ciascuno per Grealish, Foden, Sterling e Belligham.. Tra questi ultimi, inoltre, nonostante la sua buona forma, dovrebbe ancora svolgere il ruolo di “scatola” e guidare l’Inghilterra come una grande stella che tutti vediamo in lui.

Come arriva il Senegal agli ottavi di finale?

da parte sua Senegal È arrivato a questi otto, come si suol dire, lentamente e con parole gentili. Senza mai perdere la faccia alla concorrenza e dopo la dolorosa perdita di Sadio Manè Nonostante la sconfitta nella loro prima partita contro l’Olanda, hanno battuto il Qatar e un forte Ecuador nel duello finale per concludere la fase a gironi con sei punti e due vittorie. Senza grandi stelle ma con grandi prestazioni del grosso degli undicicon prestazioni così straordinarie Kalidou Coulibaly, Ismailia Sarr o Boulaye DiaInsieme al Marocco, sono gli unici due rappresentanti del continente africano rimasti in vita a Qatar 2022. La scelta del carismatico Aliou Sissy Cerca, come potrebbe essere altrimenti, di sorprendere in anticipo un rivale superiore. Ma sai, questa è la Coppa del Mondo.

Possibili formazioni

Inghilterra: Pickford – Trippier, Maguire, Stones, Luke Shaw – Bellingham, Declan Rice – Bukayo Saka, Foden, Rashford – Harry Kane

Pickford – Trippier, Maguire, Stones, Luke Shaw – Bellingham, Declan Rice – Bukayo Saka, Foden, Rashford – Harry Kane Senegal: E Mendy – Sabale, Coulibaly, Diallo, Jacobs – N Mendy, Pathé Sis, Joy – Ndiaye, Boulaye Dia, Sar

Squadra arbitrale