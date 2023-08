Coppa del mondo femminile | XII della Colombia contro l’Inghilterra: l’incredibile supporto dei tifosi australiani per la squadra sudamericana

Kevin è originario di Guarinocito in Colombia, ma vive in Australia da sette anni.

Alcuni tifosi potrebbero però essere arrivati ​​da Bogotá Un gran numero di loro era già in Australia che fa parte delle comunità colombiane dislocate in tutto il paese.

“È comune per i colombiani andare in Australia per lavorare, viaggiare e studiare l’ingleseMolti colombiani lo fanno. Quindi ce ne sono molti in tutta l’Australia.