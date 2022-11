Coppa del mondo in Qatar 2022, ultime notizie in diretta | Benzema potrebbe tornare alla ribalta francese, secondo RMC| Qatar Coppa del Mondo 2022

Disordini a Bruxelles, Amsterdam, L’Aia e Rotterdam dopo che il Marocco ha battuto il Belgio

Domenica, atti di vandalismo separati sono scoppiati in almeno quattro città europee, dopo la vittoria della squadra marocchina sul belga. E la polizia ha annunciato in un comunicato a Bruxelles, ancor prima della fine della partita, nel centro della città, “Decine di persone, alcune delle quali mascherate, hanno cercato lo scontro con le forze del regime, che è dannoso per la sicurezza pubblica”.

La polizia antisommossa è stata dispiegata anche ad Amsterdam e Rotterdam. Nella seconda, un gruppo di circa 500 giovani tifosi della nazionale marocchina ha lanciato vetri e fuochi d’artificio contro la polizia. Nella capitale olandese, diversi autobus e tram sono stati costretti a cambiare percorso nella regione orientale dopo che sono scoppiati incendi sulla strada. Sono stati lanciati anche petardi e almeno un’auto è stata data alle fiamme.

A L’Aia, altri sostenitori hanno aperto le portiere delle auto che percorrevano la strada. Quando la situazione si è aggravata, gli agenti sono intervenuti per separare le persone, secondo i loro portavoce.

In altre città, come Utrecht e Amersfoort, la celebrazione ha avuto un tono festoso, con alcuni falò di strada.

Racconta Isabella Ferrer (L’Aia) f Manuel a Gomez.