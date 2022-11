Coppa del mondo in Qatar 2022: ultime notizie in diretta | Flick: “La Spagna è molto chiara su tutti i suoi meccanismi, è una squadra che mi piace molto” | Qatar Coppa del Mondo 2022

Flick: “La Spagna è molto chiara su tutti i suoi meccanismi, è una squadra che mi piace molto”

Hansi Flick, allenatore della nazionale tedesca, che domenica prossima affronterà la Spagna nella seconda giornata del girone E dei Mondiali di Qatar 2022, ha commentato sabato di apprezzare “molto” Luis Enrique per il suo omologo nella Roja, che ha formato una “squadra giovane e di qualità”. “Ammiro molto Luis Enrique, parliamo sempre di qualcosa e ci divertiamo a farlo. Ha messo insieme una squadra molto giovane e di alta qualità. Il mio giocatore spagnolo preferito, Thiago, non è qui. Mostra quanto è brava questa squadra, ” ha risposto Flick – che due anni fa ha vinto il premio esagonale Con il Bayern Monaco durante la conferenza stampa ufficiale tenuta dalla Fifa sabato al centro stampa principale dei Mondiali di Qatar 2022. “La Spagna è molto chiara su tutti i suoi meccanismi, è una squadra che amo molto. Il Giappone, che li ha sconfitti 2-1, Busquets è il cuore di questa squadra.

Flick è apparso da solo, senza nessuno dei suoi giocatori, che hanno preferito pagare la multa piuttosto che uno di loro dovesse viaggiare dal nord, dove ha sede la Germania, a circa 120 chilometri a nord di Doha, la capitale del Qatar. “Non vogliamo costringere nessun giocatore a fare un viaggio così lungo; domani abbiamo una partita molto dura e devono essere pronti per l’allenamento di questo pomeriggio, ultima partita prima della partita. Al Khor dalle 22:00 (20:00 PST, 19:00) :00 BST) Penso che avremmo potuto farlo tranquillamente lì, abbiamo un ottimo media center e avremmo potuto tenere la conferenza stampa lì perfettamente. Ma dobbiamo accettarlo. Come molte altre cose”, ha commentato il tecnico tedesco, senza un po’ di ironia. L’allenatore dell’Heidelberg ha commentato nella conferenza stampa di cui sopra, che ha chiarito che Leroy Sane, che ha saltato la partita contro il Giappone per un infortunio al ginocchio destro, ma è tornato al ritiro venerdì, è pronto. (F)