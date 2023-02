Coppa del mondo per club 2023: Coppa del mondo per club FIFA in diretta: dove puoi guardare le partite di “Mondialito” dal Messico in TV e online?

EluiIl Mondiale per club ha dovuto aspettarePoche settimane a causa dei Mondiali del Qatar 2022 che si terranno alla fine dello scorso anno, quindi il torneo è iniziato nel mese insolito di febbraio per il calcio. La buona notizia è che ci saranno giorni pieni degli sport più popolari del pianeta; tuttavia In questa edizione non ci sarà alcun rappresentante Campionato MX.

Questa sarà l’ultima volta che la squadra includerà sette squadre nella competizione perché le autorità governative del calcio hanno deciso di espandere il torneo. in questa edizione Il grande candidato è il Real Madridsquadra che veniva dalla vittoria dell’ultima Champions League, anche se la squadra di Carlo Ancelotti ha lasciato qualche dubbio sul proprio modo di fare nelle ultime settimane.

Chi trasmette la Coppa del mondo per club FIFA Marocco 2022 in diretta TV e online?

Se ci vivi MessicoE Un’altra alternativa alla visione della Coppa del mondo per club sarebbe tramite fuboTV Perché ViX ha acquisito i diritti di trasmissione. Per il Sud America la trasmissione è di DSports e negli Stati Uniti ci saranno trasmissioni in spagnolo e inglese dalle piattaforme Fox Sports.

Calendario: date, orari e risultati del Mondiale per Club

– Al-Ahly (Egitto) 3 – 0 Auckland City (Nuova Zelanda) | Primo mercoledì di febbraio | 13:00 ora di Città del Messico

Quarti di finale

– Wydad Casablanca (Marocco) – Al Hilal (Arabia Saudita) | giovedì 2 febbraio | Sono le 08:30, ora di Città del Messico

– Seattle Sounders (Stati Uniti) – Al-Ahly (Egitto) | giovedì 2 febbraio | 11:00 ora di Città del Messico

Semiconduttori

Flamengo (Brasile) vs Vincitore: Wydad Casablanca – Al-Hilal | martedì 7 febbraio | 13:00 ora di Città del Messico

–Real Madrid (Spagna) contro il vincitore: Seattle Sounders contro Al-Ahly | martedì 7 febbraio | 13:00 ora di Città del Messico

Terzo posto

Squadre che perdono la semifinale | sabato 11 febbraio | 09:30 ora di Città del Messico

Ultimo

Vincitori di entrambe le semifinali | sabato 11 febbraio | 09:30 ora di Città del Messico

Dove si giocherà il Mondiale per Club nel 2023? Sede centrale

Come dice il suo nome Il torneo internazionale per club si svolge in Marocco. Casablanca è la sede di un breve torneo che si ripete in questa regione del mondo dopo essere stato organizzato nel 2013 e nel 2014. Gli stadi destinati ad ospitare tutte le partite sono Moulay Abdallah e Tangeri.

Qual è il formato del Mondiale per club? Regole e standard di pareggio

Dei sette club lì, Flamengo del Brasile Real Madrid Dalla Spagna si sono assicurati un posto nelle semifinali del torneo. Il resto dovrà giocare l’eliminazione diretta.

Tutte le partite sono una partita e se i tempi supplementari finiscono in parità, ci saranno rigori. Le partite per il terzo posto non avranno possibilità di tempi supplementari e gli 11 passaggi dovranno essere decisi direttamente.