Corazón Serrano annuncia il suo terzo appuntamento dopo la vendita di due di loro in “Acceso al Corazón 2”

Il famoso gruppo della cumbia peruviana, Il cuore di Cirano“Continuano a brillare nel panorama musicale del Paese, come dimostra il successo che hanno ottenuto nelle prime due date dell’atteso spettacolo”.Raggiungere il cuore 2Per accontentare i suoi seguaci, l’orchestra ha deciso di aggiungere un terzo appuntamento, promettendo grandi sorprese e ospiti speciali.

Dall’inizio di settembre, le aspettative sono aumentate in modo significativo. Dopo aver ri-registrato 200 delle sue canzoni più emblematiche per il gruppo.Ricordi del cuore“, gruppo Pura Spettacolo annunciato il 19 ottobre alle Colosseo Eduardo Debosenella zona San Borja. Questo evento presenterà le ultime tecnologie in termini di luci, schermi e audio a 360 gradi, progettate per offrire un’esperienza unica.

La risposta del pubblico è stata travolgente, esaurendo i biglietti in breve tempo e riaffermando la sua posizione Il cuore di Cirano Come una delle mie orchestre preferite Perù. A causa della domanda da parte del pubblico tutto esaurito, è stata annunciata una seconda data per il 20 ottobre, che ha comportato anche il tutto esaurito dei biglietti in poche ore.

Questo per compiacere i suoi fedeli seguaci. Il cuore di Cirano Ha aggiunto una terza data il 18 ottobre. A poche ore dall’annuncio, la prevendita ha già registrato un’accoglienza fantastica, con un’alta probabilità che i biglietti siano nuovamente esauriti, riaffermando il fenomeno musicale che l’orchestra rappresenta sulla scena peruviana.

Il famoso gruppo cumbia Il cuore di Cirano Verrà trasmesso il prossimo 18 ottobre alle 19:00 sul canale Anfiteatro Debusun evento tanto atteso dai suoi fan. I prezzi dei biglietti sono i seguenti: Zona del cuoreI biglietti costano S/210; Nelle regioni Platino E Ultra VIPOgni biglietto costa S/175.

Per chi preferisce la zona VIPIl prezzo è S/140, mentre i biglietti generali hanno un prezzo ragionevole a S/69. Ci sono ancora biglietti disponibili nelle regioni Platino E VIPPermettere ai follower del gruppo di assicurarsi il posto in questa meravigliosa offerta.

Dopo aver lasciato Nicole Cinci, Il cuore di Cirano Ha subito varie trasformazioni nella sua formazione. La band ha tenuto un tag team al quale si sono uniti Paradiso di Heredia E Ido BaluarteAnche se il suo tempo nel gruppo è stato breve. Successivamente, in agosto, Prilla Cirillo Si è unito al gruppo durante un periodo di prova, ma ha anche deciso di lasciare il gruppo. In mezzo a questi continui cambiamenti. Milagros Diaz È stato recentemente introdotto come parte ufficiale della collezione.

Nonostante l’incertezza prevalente tra i seguaci della band. Il cuore di Cirano La sua formazione ufficiale di sette cantanti di talento ha confermato: Yerma Guerrero, Leslie Aguila, Susanna Alvarado, Ana Lucia Urbina, Chiara Lozano, Prilla Cirillo E Milagros Diaz. Edwin GuerreroLo ha spiegato il direttore musicale della band Yerma Guerrero Parteciperà solo ad alcuni concerti, poiché si sta concentrando sui propri progetti musicali. Ciò significa che la maggior parte delle esibizioni prevede la partecipazione di altri cantanti.

Nel marzo di quest’anno, Prilla Cirillo Ha annunciato il suo ritorno nel noto gruppo cumbia Il cuore di CiranoDopo un breve soggiorno a… La bella luce. Edwin GuerreroIl proprietario dell’Orchestra di San Juan ha confermato la sua reintegrazione e gli ha concesso un contratto a lungo termine, sottolineando il suo contributo al futuro musicale del gruppo. Questo annuncio ha suscitato reazioni contrastanti nella scena musicale, comprese le reazioni degli uomini d’affari Oscar come studioIl quale ha espresso il suo disappunto per la partenza del cantante.

La cantante ha spiegato la sua decisione in un video su Instagram, sottolineando che il suo ritorno non è stato motivato esclusivamente da ragioni economiche, sebbene ci siano stati altri fattori contrattuali rilevanti che hanno influenzato la sua scelta. Prila Cirillo Ha sottolineato che il suo amore per la musica e il rispetto per i suoi fan sono stati cruciali per il suo ritorno, cercando di porre fine ai commenti negativi del suo ex datore di lavoro.