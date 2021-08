Cordoba avanza nelle aperture con un alto numero di contagi Govt-19 | Rischio di variazione delta

Pochi giorni dopo è arrivata la variazione Dal Delta a Crdoba A differenza di altre parti del paese, la provincia ha un’alta incidenza di infezioni e decessi da parte del governo 19. “Queste cifre hanno oscillato il numero di casi positivi e decessi da 2.000 a 2.500 al giorno negli ultimi tre mesi”, ha affermato. Pagina 12 Specialista in malattie infettive Ugo Rolando.

Creato da professionista Piano contro l’HIV-AIDS E diretto per due decenni Ospedale di Rasan (Chi è specializzato in malattie infettive), è considerato l’annuncio del capo dello stato Alberto Fernandez “Questo potrebbe essere appropriato per altre parti del paese, ma non per C rdoba in particolare perché i numeri qui non sono in calo. Le persone continuano a essere infettate e continuano a morire. Lo speriamo.

C கோrdoba ha aggiunto ieri 1.075 vittime, portando il totale a 480.620 dall’inizio dell’epidemia. Di queste, 35 varianti delta (registrate) sono portatrici di infezione. Il bilancio delle vittime è stato di 6.237.

Commentando l’Ordine Nazionale, Hugo Roland ha dichiarato: “Niente è graduale qui. Tutto è aperto e nessuno controlla nulla. Se guardi la curva della morte, sono le statistiche ufficiali, vediamo aumentare il bilancio delle vittime ad aprile. ora hanno la morte come abbiamo fatto nell’ottobre dello scorso anno.

Secondo Roland, “Siamo immersi nella natura della morte. È orribile. Ogni giorno sentiamo o leggiamo che sono morte 200, 300 persone. Voltiamo pagina. Scopriamo che la morte è normalizzata e, in molti casi, può essere evitato con vere misure preventive.

a Rodrigo Guerrero, Un dottore in chimica, professore all’Università Nazionale di Crdoba e ricercatore di Connaught, è stato “deluso” dal “DNU del governo nazionale”, in una lettera arrivata attraverso le reti, che termina con l’ordine che ha chiesto ” epidemia”. Guerrero ha commentato “Almeno l’allentamento dei controlli ha iniziato a diffondersi con Delta”.

Ricercatore “I controlli devono essere mantenuti anche in ambienti chiusi Ancora un mese”, Ma“ siamo tutti stanchi dell’epidemia; Questo primo rilassamento significa che devi pensare di nuovo ad alcune restrizioni entro la fine dell’anno se la situazione diventa complicata.

Carlos “Pegasus” Soriano, chirurgo e master in biologia, come descritto “Questo ordine è irresponsabile con Delta ora e nel paese. Questo è completamente irresponsabile. Dobbiamo leggere cosa è successo in Europa. Non possono alzare la testa con Delta, qui si apre tutto… Una settimana fa un individuo contagiato 20 persone, ne hanno dovute isolare 820, ora 35 di quelli che sono usciti da noi sono delta positivi Primo caso ed è venuto dal Stati Uniti (tre passeggeri in totale) . Inoltre, non c’è bisogno di immaginare cosa accadrà con l’espansione da 600 a 1.700 passeggeri che entrano nel Paese al giorno “, ha avvertito.

Soriano ha considerato: “È molto simile a correre dietro agli effetti che si creano, in questo caso le infezioni. In tutto il mondo, hanno dovuto tornare indietro quando hanno sottovalutato il delta. Ora qui, a piena frequenza, le scuole sono aperte e in alcuni casi a totale presenza. “Quando ha stabilito la sua argomentazione, ha citato la” definizione aristotelica. Saggezza, “Prendere le decisioni migliori in situazioni incerte. Ed è quello che facciamo. Incertezza totale. Abbiamo vaccini, ma più persone devono essere vaccinate per ottenere l’immunità di gregge.

Cestino del vaccino

Quanto alla “positività di questa situazione in cui viviamo” Gabriel deficiente, Professore di chimica ed esperto di vaccini, Nicholas Kerschunoff e Louis Zegra hanno spiegato ai giornalisti. “Abbiamo uno dei più grandi cestini di vaccini al mondo: Sputnik V, Synoform, AstraZeneca, Moderna e ora Consino. e combinazioni Alcuni di loro consentono un migliore effetto immunitario”; A quel fattore ha detto “Cர்டrdoba ha il peggior numero di infezioni a livello nazionale, ma non di morti”.

Quest’ultimo punto è stato discusso, Hugo Roland È d’accordo, ma considerando l’arrivo della variante delta, fa notare “non è ancora del tutto chiaro quale impatto avrà questa. Sì, è molto contagioso; 140% in più rispetto all’Alpha-Wuham e 60% in più rispetto alla variante Gran Bretagna; Ma quanto è peggio e non tutti i vaccini possono prevenirlo? L’epidemiologo spiega: “Più infezioni, più persone-organismi passano attraverso i virus della trascrizione e talvolta commettono errori e cambiano”. Le variazioni compaiono a quel punto e possono essere più o meno cattive. Ma dobbiamo ricordare che queste mutazioni possono verificarsi solo se è possibile essere contagiose. Come Delta, se la variazione è troppo grave, i nostri vaccini sono in ritardo. Questa è la teoria dell’evoluzione degli esseri viventi (di Charles Darwin).

Carlos Soriano Ha aggiunto: “Dobbiamo aspettare un altro mese per fare questo annuncio. Viviamo ancora in una grande incertezza. Sottolineo l’Europa perché abbiamo l’opportunità di vedere cosa succede loro. Anche questo è un problema stagionale. Senza andare oltre, la prossima settimana avremo nuovamente temperature sotto lo zero. E quei dati vanno soppesati senza fare aperture in inverno, e non c’è riduzione di contagi o morti a Crdoba».

a Rodrigo Guerrero Questo (l’annuncio di apertura graduale) “creerà inevitabilmente un rilassamento per la manutenzione in tutto il paese; Ma questo è particolarmente inappropriato per le province di Crdoba, Cadamarca, La Pampa, La Rioja e Rio Negro, dove le cifre sono ancora più alte. E in questo Le sue opinioni su AMBA sono stabilite con notizie e una specifica macchina da stampa incentrata su Buenos Aires. Quello che può succedere è lungi dall’essere vero in molte province.

Hugo Roland Il vaccino sottolinea “questo è un vaccino che può mettere fine all’epidemia. La campagna vaccinale è gestita da CD (Cittadino digitale, registrazione online governo Cioretti). È una sorta di vigilanza contabile. Non ha nulla a che fare con il vaccino. Si faceva così. Hanno vaccinato casa per casa per l’influenza. Le persone dovrebbero essere vaccinate senza registrarsi. Questa è un’infezione e solo il vaccino può salvarci.

Sul versante politico,”L’annuncio di Alberto gli farà approfittare di Gringo (Shiaretti) e lo farà correre alla destra di Loretta”.Lo ha detto al giornale un medico che ha chiesto una prenotazione a suo nome. Dall’Unione degli Operatori Sanitari (UDS), hanno concordato: “Inoltre Shiaretti stava già guardando dall’altra parte; tutto era aperto; questo porta a una falsa sensazione di DNU che tutto va bene. Ma qui l’epidemia continua e con Delta.”