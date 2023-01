Core i9-13980HX e RTX 4090 si uniscono in una nuova linea di laptop da gioco di MSI

Approfitta dell’arrivo di nuovi maghi Intel Core Raptor Lake di 13a generazione Per i laptop ad alte prestazioni, oltre alla nuova NVIDIA RTX 40 per questo tipo di hardware, MSI ha introdotto il suo nuovo catalogo di laptop da gioco che include rinnovi di gamme leggendarie come il Titan, insieme a nuove famiglie orientate al gioco.

Ad esempio, quello nuovo Titan GT77 13VI e la sua variante 13VH Arrivo con il nuovo e potente Processore Intel Core 19-13980HX con 24 core. Viene fornito con configurazioni per laptop dotate di NVIDIA GeForce RTX 4080 e RTX 4090, sebbene quest’ultima abbia specifiche più modeste rispetto alla variante desktop, sebbene mantenga il nome e potrebbe essere fuorviante. Comunque ne abbiamo due Le schede grafiche per laptop più potenti al mondo.

Aggiungendo i 75 watt TDP di questa CPU e i 175 watt che l’RTC 4090 ha colpito in questi dispositivi, non abbiamo né più né meno di 250 watt di potenza tra i due.

Il resto delle specifiche ha colpito quei componenti, come un display 4K da 17,3 pollici con pannello MiniLED e HDR 1000 IPS o configurazioni con un SSD NVME PCIe Gen 5 x5 ad alte prestazioni. La tastiera ha interruttori meccanici Cherry MX e non manca la connettività di tutti i tipi con Thunderbolt 4, WiFi 6 e 2.5 GbE.

Core i9-13980HX e RTX 4090 vanno di pari passo MSI Raider GE78 Con una dimensione dello schermo di 17,3 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Questo modello è disponibile anche con RTX 4080 e RTX 4070, oltre a CPU più modeste. Seguilo Cavaliere GE68 Con Nucleo i9-13950HX Nella sua configurazione più potente con RTX 4070 e RTX 4060 insieme a display da 16 pollici 4K, 120 Hz o QHD+, 240 Hz. Entrambi i team condividono la connettività con Titan GT77 in gran parte.

La nuova gamma Autobus MSI GP77 13Th Abbassa un po’ le specifiche CP con un modello che può arrivare fino a un Core i9-13900H insieme a un RTX 4060 e un RTX 4070. È un laptop da 17,3 pollici con una risoluzione QHD di 2560 x 1440 e una frequenza di aggiornamento di 240Hz.

Anche l’hardware Stealth, i migliori laptop gaming e creator di MSI, non è stato lasciato senza un aggiornamento, con le configurazioni del processore Core i9-12900H nel modello Stealth 16 Studio, insieme a RTX 4070 e 4060 con display 4K e QHD+ in formato da 16 pollici. Questo modello ha una variante da 14 pollici, che è Stealth 14 Studio Con un Core i7-137000H e un RTX 4070 o RTX 4060. Il suo schermo raggiunge la risoluzione QHD+ e 240Hz nel modello più capace. Sarà il modello più grande studio invisibile 17, In grado di ospitare un RTX 4090 insieme a una CPU Core i9-13900H.

Nel caso se furtività 15, Accoppia un Core i7-13620H con un RTX 4060 o RTX 4050 sotto schermi simili a quelli del suo predecessore, anche se c’è una variante con un pannello OLED da 15,6 pollici a 240 Hz e risoluzione QHD, tutti poco meno di 19:9 di spessore.

il Impulso MSI Arrivano nei formati da 15,6 e 17,3 pollici con grafica Core i7-13700H, RTX 4060 e RTX 4070. Entrambi hanno pannelli FullHD, anche se il modello da 17,3 rimane a 144 Hz e il modello da 15,6 a 360 Hz. 240Hz QHD variabile.

Nelle gamme più economiche troviamo la nuova linea msi cyborg 15 che risalgono a una generazione quando si fondono Nucleo i7-12650H, Ma è combinato con la grafica RTX 40 come 4060 o 4050. Questa combinazione di processori Core i7-12650H si verifica anche in Katana 17 e Katana 15 nelle configurazioni di base insieme a RTX 2050, 4050, 4060 e 4070. giù anche con Modelli di terza generazione come Core i7-13620H.

Infine il MSI Spada 15 e Spada 17 Rimangono anche indietro di una generazione con il Core i7-12650H insieme alla grafica RTX 2050, 3050, 4050 e 4060, costituendo l’offerta di gioco più economica in questa nuova serie. I pannelli da 17,3 e 15,6 pollici rimangono FullHD con 144Hz.

