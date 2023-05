Coric duello con Alcaraz a Madrid | Giro dell’ATP

Borna Couric è a una vittoria dai 200 punti nella sua carriera nell’ATP Tour, ma dovrà spingersi al limite se vuole farcela nella sua prossima partita. Avrà Carlos Alcaraz davanti a lui a 20 anni e l’intero pubblico del Mutua Madrid Open è dietro Almurcian.

La prima partita tra i croati e gli spagnoli si è svolta mercoledì dopo che Coric ha ottenuto la 199esima vittoria della sua carriera nell’ATP Tour, suggellando la sua prima qualificazione alle semifinali dell’ATP Masters 1000 sulla terra battuta.

La testa di serie numero 17 era forte, e ha impiegato solo 1 ora e 14 minuti per battere il tedesco Daniel Altmaier nelle qualificazioni 6-3, 6-3. Coric non ha affrontato break point e ha convertito tre su cinque al ritorno per ottenere due settimane importanti dal numero 92 nella classifica ATP di Pepperstone.

“Mi è sempre piaciuto giocare qui a Madrid. Ho dei ricordi molto, molto belli di qui e sapevo di poter giocare bene”, ha detto Coric nella sua intervista in campo. è, come ho detto, un po’ diverso dai prossimi tornei. Sono molto felice di essere in semifinale”.

Il numero 20 del mondo Coric ha giocato i quarti di finale a Madrid per la seconda volta, dopo averlo fatto per la prima volta nel 2017 da fortunato perdente (contro Thiem). Una vittoria questa volta in questo caso gli permette di andare 11-8 in stagione e salire al numero 16 nella classifica Pepperstone ATP Live.

Il 26enne destro è arrivato a Madrid con cinque vittorie consecutive, ma è riuscito a trovare la sua forma migliore in Spagna, dove ha battuto anche Hugo Gaston, Hubert Hurkacz e Alejandro Davidovich Fokina. Qui ha ottenuto quattro vittorie consecutive per la prima volta dallo scorso agosto, quando ha vinto il suo primo titolo ATP Masters 1000 a Cincinnati.

Ora cercherà di sorprendere Alcaraz venerdì. “E’ un ottimo giocatore e ora è anche in gran forma”, ha detto Coric. “Quindi lui è il favorito e io andrò a divertirmi. Mi piace giocare qui in questo stadio e sono sicuro che sarà una bella sensazione”.