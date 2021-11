Corona Capital 2021: come entrare gratis nella seconda giornata del festival

Il festival ha dettagliato i motivi degli eventi annullati (Foto: AP/Christian Palma)

Dopo più di un anno di mega-eventi a Città del Messico, il ritorno del Corona Capital Festival era presente e ha scatenato migliaia di emozioni tra gli amanti della musica. Tuttavia, molti dei presenti sono rimasti delusi dopo questo Il duo britannico Disclosure ha annunciato che la loro esibizione è stata cancellata.

Di fronte a questa situazione, il festival musicale ha ringraziato tutti i partecipanti che sono venuti sabato per vedere lo spettacolo del loro artista preferito. Inoltre, a seguito delle quattro cancellazioni, tre dei principali artisti, Corona Capital ha annunciato che se hai un biglietto singolo oggi, puoi andare gratis domani.

Il festival ha precisato che chi ha acquistato i biglietti per entrambe le giornate e ha presentato il biglietto sabato non verrà preso in considerazione da allora Solo domenica sarà valido. Secondo il festival, si affronterà in questo modo».

(Foto: Instagram / @coronacapital)

“Vogliamo un finale in pieno boom, dove tutti i tifosi che ci accompagnano portino a casa un grande ricordo Dal primo festival che torna a Città del Messico. Vorremmo ringraziarvi tutti per la vostra fiducia e per aver permesso a Corona Capital di rinvigorire l’intrattenimento a Città del Messico”, si legge in una dichiarazione condivisa sui social network del festival.

Ore prima della presentazione, il duo britannico composto da Jay e Howard Lawrence ha annunciato che avrebbero fatto la loro presentazione per problemi di salute.

Attraverso il tuo account Instagram, Howard ha detto che suo fratello Jay aveva una gastrite acuta A causa del mangiare a Città del Messico, ha spiegato che nonostante avesse ricevuto cure mediche, il trattamento non ha funzionato e Il musicista non doveva in alcun modo svolgere lo spettacolo.

