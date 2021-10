Corona Capital Guadalajara 2022: Artisti, date e prezzi

Corona Capital Guadalajara 2022 comprende atti classici e di culto come Blondie, preferiti popolari come The Hives e The Strokes e primi successi di solisti come Alexandra Savior (Foto: Ocesa)

Dopo aver sofferto di cancellazione subordinare Corona Capital Guadalajara Edizione 2021I curatori del festival sono tornati più emozionati che mai con un’etichetta che riunisce il meglio della musica alternativa internazionale.

Inoltre, l’organizzazione ha riportato i fan dell’edizione 2020 che hanno lasciato la voglia di ascoltare le loro band preferite, eHanno confermato che tutti gli eroi di questa versione faranno parte del nuovo spettacolo.

“Come promesso, siamo tornati più grandi e più forti. Hanno scritto in presentazione dopo quattro edizioni e hanno consolidato il suo posto come il festival più sublime del Messico occidentale e uno dei preferiti dal pubblico locale e nazionale”.

l’evento Si terrà il 21-22 maggio 2022, vicino alla Valle VFG, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Il sito si trova Accanto al VFG Arena Entertainment Center, dove artisti di fama mondiale come Selena Gomez, Katy Perry, Billie Eilish, Roger Waters, tra l’altro.

A soli cinque minuti dall’aeroporto di Guadalajara, questa località dispone di tutti i servizi di base, oltre a un ampio parcheggio per chi lo richiede.

Con un totale di 30 squadre, l’edizione 2022 di Corona Capital si preannuncia essere la migliore e la più grande mai vista. (Foto: Ocesa)

Pertanto, si può sottolineare che le squadre selezionate per partecipare a Corona Capital Guadalajara 2022 figlio:

Alexandra Savior, Anna North, Blondie, Cass McCobs, Cavitown, Charlotte Adigeri e Polis Popol, Chet Faker, Chevreches, Death Taxi for Kitty, Death from Above 1979, Digital, 79 French, Gabriel Garzon Montano, Jake Pugh, Julia Holter, Kings di Leon, Loyal Lobos, Margaret Glaspy, Metric, Metronomy, Miami horror, Q, Real Estate, Savoir adore, Smash mouth, The Hives, The Strokes, Tirzah, X Ambassadors, Inoltre Gioventù gigante.

“Con un totale di 30 bande, L’edizione 2022 di Corona Capital si preannuncia ancora migliore E il più grande fino ad oggi”, conferma il festival.

Ecco come è nata Corona Capital 2022

Una delle migliori notizie del festival è che tutti i fan sono stati pazienti e non hanno chiesto indietro i loro soldi. Potranno utilizzare lo stesso biglietto 2020 per accedere a questo festival.

Se hai bisogno di due biglietti, puoi acquistarli su vendita generale a partire dal 25 a partire dal ottobre Inizia da 11:00 Attraverso il sistema Ticketmaster. I prezzi di oggi saranno i seguenti:

Dichiarazione generale:

Tappa: 1 $ 1.800,00 pesos.

Seconda tappa: $2.200 pesos.

Terza tappa: 2500.00 peso dollari.

Quarta tappa: $2800 pesos.

Quinta tappa: 3200,00 pesos dollari.

Biglietto generale giornaliero:

Seconda tappa: $ 1.220,00 pesos.

Terza fase: $ 1.500,00.

Quarta tappa: $ 1.800,00 pesos.

Tame Impala, Twenty One Pilots, St. Vincent, Disclosure e The Kooks fanno parte dei titoli per l’edizione di ritorno di Corona Capital (Foto: Ocesa)

Abono Comfort Pass:

Con servizi igienici comodi e preferenziali, passerelle dedicate nelle rotaie, corsia di accesso preferenziale, aree di sosta ombreggiate e ricarica cellulare.

Prima fase: $ 2400.00 pesos.

Seconda tappa: $2850.00 peso.

La terza tappa: 3200,00 dollari in pesos.

Quarta tappa: $ 3550.00 pesos.

Quinta tappa: $ 400.000,00 pesos.

Carta resto al giorno:

Fase due: $ 1.520.00.

La terza fase: 1900.00 dollari di pesos.

Quarta tappa: 2300.00 peso dollari.

I biglietti 2020 saranno validi per le date del prossimo anno Foto: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

passaggio Più:

Tutto quanto sopra e un rapido accesso all’ingresso del festival; Un buco su un lato del palco. piattaforma sollevata; concierge all’evento e online; Zona tavola Zona comfort Cocktail speciali Selezione gastronomica e Wi-Fi.

Prima fase: $ 3600,00 pesos.

Seconda tappa: $3800,00 pesos.

Terza tappa: 4100.00 pesos dollari.

Quarta tappa: $ 4.400,00 pesos.

Quinta tappa: 4900,00 dollari di pesos.

Biglietto aggiuntivo al giorno:

Seconda tappa: 2500.00 peso dollari.

Terza tappa: $2800 pesos.

Quarta tappa: 3.000,00 pesos dollari.

