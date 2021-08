Coronavirus in Messico l’8 agosto: 7.573 contagi e 172 morti nelle ultime 24 ore

Significativo aumento dei casi di virus corona in Messico (Foto: Reuters / Toya Charno Jordan)

Il Segretario della Salute (Nel) Ha pubblicato i dati più importanti sull’infezione da virus corona in Messico. Attraverso il rapporto tecnico quotidiano, ha detto A partire da questa domenica 8 agosto sono stati segnalati 172 decessi e 7.573 nuovi casi di COVID-19. Nel paese.

Queste cifre si accumulano 2.971.817 infezioni e 244.420 decessi dovuti al virus SARS-CoV-2 A livello nazionale. Inoltre, dall’inizio dell’incidente sono stati studiati 475.319 casi sospetti, 5.330.849 casi negativi, 139.361 beni valutati e 8.777.985 persone.

Sulla base della popolazione dell’epidemia, i casi confermati mostrano Dominio maschile, con il 50,1 per cento. Nel frattempo, l’età media è di 42 anni.

Casi attivi di Covit-19 in Messico dal 26 luglio all’8 agosto (Foto: SSA)

Per luogo di residenza città del Messico (815.833), Stato del Messico (304.441), Il nuovo leone (150.836), Guanajuato (141.640), Jalisco (113.193), Puebla (94.191), Tabasco (91.749), Sonora (91.700), Veracruz (85.690) e curatore (75.756) Stati con il maggior numero di epidemie, Con il 66% del totale.

A proposito di coloro che hanno manifestato sintomi di corona virus negli ultimi 14 giorni, Anche Città del Messico è in cima alla lista con 35.010 casi attivi, seguita da Stato del Messico, 12.690; Nuevo Leone, con 8.923, Jalisco, con 6.858; Veracruz, con 5.205; Tabasco, con 4.275; San Louis Potos, con 4.228; Guerrero, con 3.840; E Quintana con Rs, 3.468.

D’altra parte, si stima che esista 3.172.544 Infezione in Messico. Inoltre, ci sono 12.530 decessi sospetti. Hanno anche contato 2.326.466 pazienti che si erano ripresi.

Le malattie causate dal sesso e dal COVID-19 sono dominate dalla distribuzione per età Il 62% sono uomini. L’età media della morte per corona virus è di 64 anni.

Focolaio di COVID-19 in Messico dall’8 agosto (Foto: SSa)

In questa zona, il città del Messico Resiste a testa alta con 46.344 morti, E poi scoprono Stato del Messico (29.090), Jalisco (13.287), Puebla (12.644), Guanajuato (11,161), Veracruz (10.744), Il nuovo leone (10.380), Bassa California (8.846), chihuahua (7.678) e Sinaloa (7.245) Il gruppo di società menzionato rappresenta più della metà dei decessi a livello nazionale (64,4%).

Al 6 agosto, c’erano un totale di 200.840.180 infezioni confermate dal governo 19 in tutto il mondo. Inoltre, il tasso di mortalità globale si attesta al 2,1% perché l’infezione da virus corona ha causato 4.265.903 morti.

Semaforo infettivo Govit-19

Semaforo pericoloso Covit-19 in Messico dal 9 al 22 agosto (Foto: Infobe)

Nell’ultimo aggiornamento del semaforo COVID-19, l’azienda ha guidato Giorgio Alcosar Lo ha annunciato Questo lunedì dal 9 al 22 agostoSolo una società è verde, nove sono gialle, 15 sono arancioni e sette sono rosse.

Si trovano in rosso: Città del Messico, Colima, Jalisco, Nairobi, Nuevo Leன்n, Guerrero e Sinaloa; In arancione: Baja California Sur, Durango, Stato del Messico, Hidalgo, Mikogon, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Quintana Roo, San Luis Potos, Sonora, Tamulipas, Talaxala, Veracruz e Jacques; In giallo: Aguascalientes, Bassa California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Morelos, Tabasco e Yucatán; In verde: Chiapas.

Vaccino contro il COVID-19 in Messico

Secondo un recente rapporto SSa, il Messico ha raggiunto 91.121.345 dose di vaccino contro il virus corona. Questa presentazione corrisponde agli arrivi biologici da sei diversi laboratori.

Intanto, il 7 agosto, 839,510 Applicazioni dell’antigene, Aggiunto per dare il totale 71,654,978 Vaccinato dal 24 dicembre 2020.

