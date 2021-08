Coronavirus in Spagna in diretta: variante Delta, last minute | Appuntamento vaccino COVID a Madrid, Andalusia…

I dipendenti che entrano in contatto con il pubblico in Francia devono avere un permesso COVID

Di 1,8 milioni di dipendenti a contatto con il pubblico nelle istituzioni pubbliche e private in Francia devono avere una carta COVID a partire da oggi per continuare a lavorare. L’obiettivo è “Mantenere aperti” le attività che hanno dovuto essere chiuse durante le prime ondate di pandemia per evitare il contagio, Ciò è stato confermato dal segretario laburista Elizabeth Bourne, che ha menzionato in un’intervista a BFMTV.

Il Lavoratori di bar, ristoranti, cinema, teatri, musei, palestre, impianti o reparti sportivi Quando trattano direttamente con il pubblico dovrebbero Prova che hanno completato il programma di vaccinazione, hanno battuto il coronavirus in meno di sei mesi o sono risultati negativi in ​​meno di 72 ore.

Questa disposizione è inclusa in Legge adottata il 12 luglio sull’obbligo del certificato sanitario per gran parte delle attività della vita sociale Come un modo per incoraggiare la popolazione a vaccinarsi. Burnie ha osservato che “per il momento” Questa regola non dovrebbe estendersi a tutti i lavoratori Il che significa, ad esempio, che il cameriere in un ristorante deve essere certificato, ma questo non è obbligatorio per lo chef, perché non serve necessariamente i clienti.