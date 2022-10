Correa, di Tucuman, ha segnato un gol nella vittoria dell’Inter in Italia

L’ex giocatore dell’Estudiantes de La Plata ha segnato 28 minuti nel secondo tempo / foto. TW @Inter

Attaccante di Tucumán Joaquin Correa Uno dei tre gol della sua squadra questo sabato, L’Inter batte 3-0 la Samp., locale, dopo l’incontro corrispondente al 12, il leader dovrebbe entrare subito nel gruppo dei seguaci del Napoli. Data della Serie A del calcio italiano.

L’ex giocatore dell’Estudiantes de la Plata ha aperto la difesa al 28′ del secondo tempo quando ha raccolto un pallone nella propria metà campo e ha corso per oltre 50 metri al fianco del belga Lukaku. L’attaccante supera il portiere avversario e sbatte a casa da fuori area da un’angolazione perfetta. L’olandese Stefan de Vrij e Nicolò Barella hanno segnato gli altri gol per la squadra del DT Simone Inzaghi.

Lautaro Martinez Nato come titolare nell’Inter, mentre nel Genoa l’ex Belgrano de Córdoba, Bruno Amion, era titolare, e l’ex Huracan, Ignacio Pusetto è entrato in seconda divisione.

L’operazione dell’Argentina in Italia

Juventus, con Mar del Plata Mattia Sol All’esordio ha battuto il Lecce da ospite ed è risalito al sesto posto in Calcio 1-0.

Prima, Il Napoli si è affermato come leader della competizioneDopo aver battuto in casa per 4-0 il Sassuolo, il match apre l’appuntamento senza scossoni.

Il nigeriano Victor Osimhen ha segnato tre gol e il georgiano Kwicha Kvaratskelia ha segnato nella partita allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

I napoletani hanno tenuto in panchina l’attaccante argentino Giovanni Simeone, ha 32 punti ed è su una serie di otto vittorie consecutive. Il Sassuolo, con 15 unità, è stato infine estromesso dal francese Armand Loriente.