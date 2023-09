Correggi automaticamente i tuoi messaggi WhatsApp

Si sapeva che Google Keyboard avrebbe integrato l’intelligenza artificiale per aiutare chiunque a correggere i testi inviati in qualsiasi applicazione. In realtà Sono arrivato tramite la versione di prova Ottenere lo stesso risultato di fronte all’intelligenza artificiale che viene integrata in molte piattaforme, applicazioni e soluzioni.

La correzione di bozze è intelligenza artificiale Su cui il colosso tecnologico sta lavorando da qualche mese e che è stato scoperto per la prima volta qualche settimana fa. Si tratta di un prodotto di intelligenza artificiale che dispone di funzioni molto utili affinché qualsiasi testo scritto utilizzando questa tastiera venga inviato correttamente. Se SwiftKey, la tastiera di Microsoft, ha integrato anche l’intelligenza artificiale dietro ChatGPT, ora tocca al suo diretto concorrente.

Viene fornita la versione beta di Gboard Nuovo pulsante Che è posizionato nella barra degli strumenti della tastiera per fungere da assistente che sarà sempre a portata di mano per garantire che tutto ciò che viene digitato venga inviato correttamente dal cellulare.

Gboard con intelligenza artificiale

Una volta attivato facendo clic su di esso, nell’interfaccia verrà visualizzato un messaggio che avvisa che verrà utilizzata l’intelligenza artificiale generativa di Proofread. A parte la paura di correggere i testi scritti, ha altre virtù molto importanti. Cliccando su correzione di bozze, l’intero testo viene elaborato Suggerire correzioni e miglioramenti Anche i segni di punteggiatura.

In effetti, se fai clic Pulsante “Risolvi il problema”.‘, l’intero processo verrà eseguito automaticamente fino all’implementazione delle modifiche proposte. La differenza tra l’attuale correzione automatica dell’app e questa nuova versione beta è che è più avanzata e intuitiva, lasciando quasi la tastiera da sola e l’utente deve semplicemente premere il pulsante di invio.

Piccola disabilità

C’è un punto molto importante Potrebbe suscitare un po’ di polemica. Ogni volta che l’app legge del testo, lo invia ai server di Google per l’elaborazione. Ciò significa che, anche se è protetta dalla privacy, tutto ciò che viene comunicato tramite questa app passerà attraverso Google, quindi non sarebbe male se l’azienda tecnologica includesse in una versione futura la possibilità di farlo da un telefono cellulare senza doverlo fare. Invia dati all’esterno.

Come trapelato settimane fa, è stata inclusa anche la funzionalità per questo Ti permetterà di creare poster Con l’intelligenza artificiale. È inclusa anche un’altra opzione per cambiare il dialetto dal formato formale a quello informale; Proprio come con la tastiera Microsoft che permette di trasformare il testo in modo molto accattivante a seconda delle esigenze dell’utente.

Infine, secondo 9to5GoogleSe lo desideri, puoi usarne un altro Funzione chiamata “avvia conversazione”. Quello che fa è inviare i primi testi della conversazione che possono essere utili per quelle chat di tutti i giorni in cui le frasi sono solitamente molto tipiche. Qualcosa di simile ai messaggi rapidi che si possono inviare dal pannello delle notifiche di Android, ai pronostici offerti da questa app o a SwiftKey per una risposta rapida senza dover digitare nulla.

