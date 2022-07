CORSAIR aggiunge due monitor da 32 pollici al suo portafoglio in 4K e 144Hz o QHD a 240Hz

pirata Sono entrato nel mondo dei monitor da gioco quasi un anno fa con Xeno 32QHD165. il tuo schermo Ottimi risultati nel nostro laboratorio. Ora Corsair ha ampliato il suo catalogo Aggiungi due nuove schermateIl Xenon più accogliente 32UHD144 4K e Corsair Xenon 32QHD240 Risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento più elevata. Schermi perfetti per i giocatori o i creatori di contenuti che vogliono provarlo 4K di altissima qualità o velocità dell’immagine superiore a 240 Hz frequenza di aggiornamento.

CORSAIR XENEON 32″ 4K @ 144Hz

Se scegli la qualità, il CORSAIR XENEON 32UHD144 è il tuo monitor. Queste offerte Risoluzione 4K UHD frequenza di aggiornamento 144Hz su un pannello IPS veloce. ha la tecnologia punti quantici Riproduce al 100% sRGB e Adobe RGB. Puoi anche goderti foto più luminose con più colori grazie a Certificazione DisplayHDR 600. Per non avere problemi con i tuoi giochi, questo CORSAIR è dotato della tecnologia AMD Freesync Premium per sincronizzare le immagini della tua scheda grafica con lo schermo.

Ha una resistente staffa in alluminio pressofuso in cui è installato il supporto consentendo al monitor di farlo Spostalo in più direzioni per adattarlo alle tue esigenze. Inoltre, l’intero schermo può essere controllato tramite software CORSAIR iCUE. È l’ideale per collegare il tuo PC o console, poiché è così 2 USB di tipo C, 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4 E persino un jack per cuffie e una porta USB di tipo A. Garanzia zero pixel morti su questo schermo.

QHD240

Se preferisci una maggiore fluidità nei tuoi giochi, CORSAIR ha Xeno 32QHD240 quell’offerta Risoluzione 2K Combinato con una frequenza di aggiornamento più elevata di 240 HzPerfetto per divertirsi con giochi d’azione veloci come i giochi di tiro. Questo monitor da 32 pollici ha funzionalità Pannello FastIPS per fornire 240 Hz e 1 ms di tempo di risposta. Ha anche un pannello con tecnologia punti quantici Consente più colori in 100% sRGB e Adobe RGB. Come con suo fratello maggiore, puoi goderti le foto HDR grazie alla sua certificazione DisplayHDR 600.

Ma se ci concentriamo sui giochi, anche questo schermo ce l’ha Tecnologia AMD FreeSync Premium. Inoltre, grazie alle cornici più sottili, puoi aggiungere una configurazione di più monitor per ridurre i bordi. Puoi connettere qualsiasi dispositivo grazie a 2 USB di tipo C, 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4Ha anche un’uscita audio USB A e jack. Può essere regolato in altezza, ruotare, ruotare e persino capovolgere lo schermo. E per controllarlo, puoi Usa CORSAIR iCUE. Questo modello ha anche Garanzia zero pixel morti.

Disponibilità e prezzo

Questi schermi Già disponibile Per acquistare dal sito Web del produttore. Se scegliamo una qualità e un’immagine superiori, il file Corsair Xenon 32UHD144 costo € 1099Se vogliamo più veloce Corsair Xenon 32QHD240 Disponibile da 799€. Entrambi i modelli hanno una garanzia di 3 anni.

