Corsair annuncia la nuova memoria DDR5 Dominator Titanium

Corsair ha sfruttato il framework Computex 2023 per introdurre la sua nuova memoria DDR5 Dominator Titanium. Questa memoria introduce cambiamenti significativi nel design rispetto all’attuale generazione, ma mantiene il suo status di classe di fascia alta, cosa che può essere facilmente apprezzata nel design e nella qualità costruttiva.

La memoria Dominator Titanium utilizza linee dritte e spigolose, ha un sistema dissipativo in alluminio che si collega a tutti i chip di memoria, e monta un sistema di illuminazione a LED RGB sulla striscia superiore. Questa striscia ha un totale di 11 LED RGB e può essere facilmente rimossa e sostituita con una striscia che ha piccole alette e nessun LED RGB.

Con questo design intercambiabile, Corsair è in grado di unificare il proprio portafoglio di prodotti e offrire un’unica serie di memorie Dominator Titanium. Il consumatore potrà scegliere se utilizzarlo con una barra luminosa a LED RGB o se preferisce un uso non illuminato più discreto. La memoria del Dominator Titanium ha un clock fino a 8 GHz, ma può essere overcloccata fino a 8266 MHz e sarà disponibile con capacità fino a 192 GB (4 x 48 GB).

I moduli di memoria Dominator Titanium DDR5 sono ottimizzati per la piattaforma Intel XMP 3.0 e sono completamente compatibili con AMD EXPO. Non ci sono ancora informazioni sul prezzo di vendita, ma sarà alto. Saranno disponibili da luglio e sembra che Corsair rilascerà una serie limitata di 500 unità con le migliori frequenze e latenza regolate. Questa Collector’s Edition sarà anche numerata per una maggiore unicità.