Corsair iCue Elite LCD, dissipatori a liquido con display LCD IPS

Corsair iCue Elite LCD, una nuova serie di raffreddatori di liquido con tecnologia IPS LCD

Questa serie è trapelata in passato, ma ora è ufficiale, con un annuncio pirata che ne era la base principale Nuovo schermo IPS sulla corona della pompa, che può essere utilizzato per fornirci informazioni utili sul funzionamento della pompa, come le temperature, nonché immagini o GIF animate.

Caratteristiche tipiche di pirata È lì e intatto per offrire grandi prestazioni termiche, in grado di raffreddare anche le CPU più esigenti sul mercato. Stiamo parlando di qualità costruttiva e componenti, ventole PWM a basso rumore (con modalità 0dB), illuminazione RGB e una garanzia di cinque anni.

I tre modelli presentati sono Corsair Corsair iCue H100i Elite LCD (2 tifosi), iCue H150i Elite LCD (3 fan) e iCue H170i Elite LCD AiO (3 tifosi). Tutti e tre sono pronti per l’installazione su schede madri LGA 1700 dal momento in cui li tiri fuori dalla scatola, quindi non devi aspettare per acquistare alcun kit separato per ottenere supporto con il nuovo socket.

pirata Usa la console iCUE Commander, che è il cervello dietro Elite Capellix e LCD Elite, che può gestire fino a 6 ventole con il pieno controllo dell’illuminazione PWM e RGB. Questo driver si trova negli AiO e nelle ventole più recenti, nonché nelle apparecchiature legacy come la serie SP RGB Elite, la serie ML, la serie LL e la serie QL.

Tra le altre informazioni confermate dal popolo di un pirata c’è quella dei frigoriferi Elite Cappelix AiO Riceverai un kit di aggiornamento dello schermo LCD. Al momento, il prezzo di questo set non è stato annunciato.