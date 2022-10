CORSAIR presenta la tastiera meccanica wireless K100 AIR con tasti CHERRY e un design ultrasottile

produttore di accessori pirata Ho sparato la sua nuova posizione K100 AIR Tastiera meccanica senza fili. Questo modello per gli operatori e i creatori più esigenti contiene un file Design sottile, solo 11 mm di spessore nel punto più sottile. Inoltre, è progettato con un’estensione L’alloggiamento è realizzato in resistente alluminio spazzolato Che fornisce rigidità nonostante la sua forma. Include anche chiavi degli occhi per il marchio ciliegia.

Il Corsair K100 ARIA È costruito con un alloggiamento in alluminio a basso profilo per ospitare questi interruttori. CHERRY MX Profilo ultra basso Con una distanza operativa di soli 0,8 mm. Se lo usiamo con il cavo, possiamo trarne vantaggio Frequenza di polling 8000 Hz Grazie al chip CORSAIR AXON. Oltre al cavo, ti consente di connetterti tramite bluetooth Su un massimo di 3 dispositivi e passa da uno all’altro premendo un pulsante o premendo un pulsante flusso di scivolamento Incluso per uno latenza inferiore in modalità wireless.

Così puoi vedere i tasti anche in condizioni di scarsa illuminazione, questa tastiera Include retroilluminazione RGB Aumenta la durata della batteria Fino a 50 oreche si estende Fino a 200 ore alla cassa. L’illuminazione RGB può essere configurata insieme al resto della configurazione disponibile su CORSAIR K100 AIR utilizzando il software iCUE Corsaro.

nuova tastiera Corsair K100 ARIA È ora disponibile per l’acquisto sul suo sito Web e sui distributori autorizzati del marchio, a un prezzo consigliato 299,99 €.

