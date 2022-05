Cosa accadrà ad Avengers e Guardians of the Galaxy dopo la vendita di Eidos e Crystal Dynamics?

mentre il Venduto da Square Enix da Eidos Interactive e affiliati come Crystal Dynamics L’industria non è stata sorpresa, anzi ha lasciato il pubblico scettico sui giochi basati sulle proprietà Marvel. Il Gruppo Embracer è oggi proprietario di importanti franchising come Cavaliere della tomba S Dio precedenteE Ma che dire dei giochi sviluppati da Crystal Dynamics (Vendicatori) e Eidos-Montreal (Guardiani della Galassia) Quando possiedi Disney Marvel?

Nella recente presentazione di Embracer, questa domanda è stata rivolta al co-fondatore e CEO Lars Wingfors. La prima conferma da parte dei dirigenti è quella Tutti i giochi sviluppati dagli studi sono inclusi nella transazione. Tuttavia, per chiudere questa transazione sono necessarie alcune approvazioni esterne. I potenziali licenziatari fanno parte delle approvazioni richieste.

In altre parole, dipende dal fatto che la Disney accetti il ​​futuro del gioco attualmente attivo Vendicatori Basato su Guardiani della Galassia.

Nonostante i suoi continui aggiornamenti, Vendicatori Aveva un gioco come un duro servizio.

Wingefors ha commentato se tale approvazione fosse imminente.

“Non mi aspetto che alcun accordo commerciale degno di nota relativo a questi studi o accordo venga negato da partner normativi o esecutivi. Tuttavia, resta da vedere. Ovviamente penso che la tua domanda riguardi le due partite in corso e se queste due partite lo faranno essere affrontato in futuro. No. C’è un cambiamento nei piani attuali fino ad oggi. “

Secondo l’analista David GibsonE Vendicatori (Crystal Dynamics) e Guardiani della Galassia (Eidos-Montréal) ha causato perdite di $ 200 milioni a Square Enix. Con l’approvazione della Disney, Embracer continuerà a supportare gli aggiornamenti per Vendicatori Fino alla fine del suo ciclo, ma difficilmente vedremo un seguito Guardiani della Galassia.

attraverso: i giochi