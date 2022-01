Cosa aspettarsi da Windows nel 2022

Il 2021 è stato un grande anno per Windows. Dopo un lungo viaggio nel deserto dal 2017, pieno di aggiornamenti di bug e pochi investimenti, il sistema operativo di Microsoft ha fatto un grande ritorno l’anno scorso con l’introduzione di Windows 11. Ora arriva la parte più difficile: stare al passo con il 2022. Ci riusciranno? Queste sono le nostre previsioni per quest’anno.

Aggiorna per completare Windows 11

A nessuno manca Windows 11 è stato rilasciato senza essere abbastanza maturo. Il gran numero di correzioni apportate nelle successive correzioni ricevute durante questi mesi ne è una buona prova.

Il 2022 sarà l’anno in cui Windows 11 sarà rifinito e completato. Finora l’unica cosa che sappiamo L’aggiornamento di quest’anno è che non sarà grande come Windows 11 Si concentrerà sulla lucidatura dei dettagli, sulla correzione di bug e sull’aggiunta di funzionalità che non sono arrivate in tempo per il lancio del 2021.

Tra quelle funzioni che non hanno superato la versione iniziale di Windows 11, possiamo individuare un file App Android Attraverso il sottosistema Windows per Android (WSA), La strada oscura completa (Accesso a vecchie parti dell’interfaccia), maggiore personalizzazione del menu Start, ripristino delle funzioni della barra delle applicazioni, gruppi Riflettore O la possibilità per gli sviluppatori di creare e aggiungere i propri widget.

L’aggiornamento dovrebbe terminare a maggio Saranno rilasciati nei mesi successivi. Ci sono 4 mesi per completare il suo sviluppo. Questo “Windows 11.1” sarà ciò che Windows 11 avrebbe dovuto essere dal primo giorno?

Rinnovi app in attesa

Microsoft ha rinnovato un gran numero di applicazioni di sistema con Windows 11, adattandole al nuovo stile di design. Tuttavia, alcuni sono caduti per strada e non sono arrivati ​​in tempo per questo lancio.

In questi mesi siamo già stati in grado di capire come fare un file Bloc notes o nuovo media Player Sono apparsi nei canali di sviluppo di Windows 11. Non ci vorrà molto per arrivare alla versione stabile.

Tuttavia, ci sono così tante app che abbiamo ancora notizie sul loro rinnovo. L’app Posta e Calendario dovrebbe essere sostituita con la nuova app prospettive (uno sguardo il Progetto Monarca) In sviluppo da diversi mesi. Non abbiamo ancora visto nulla di detta app, nemmeno in forma di “anteprima”, quindi questa transizione richiederebbe mesi.

Ci sono altre applicazioni, come telecamera S Registratore di suoniPer cui non si hanno notizie in merito a riguardo. E anche alcuni altri, in particolare Browser di file, l’app per Immagini il tassaLa ristrutturazione è semifinita e dovrebbe essere completata quest’anno.

Novità sul futuro di Windows

Non è un segreto che Microsoft (di nuovo) abbia grandi progetti per Windows. Dopo molti anni in cui questo è passato in secondo piano a favore di servizi come Azure, OneDrive o Office, il colosso nordamericano sembra ora convinto di dedicare molte risorse per rendere Windows un sistema operativo “amato dagli utenti”.

Questo sarà un anno molto importante per il futuro di Windows. Vedremo I primi computer pieghevoli E possiamo vivere la rinascita del Surface Neo. Rimane una domanda: Microsoft apporterà modifiche al sistema operativo per renderlo più adattabile a tale hardware?

Inoltre, sarà un anno importante per il futuro Windows sopra ARM. Quelli di Redmond capiscono che Apple è un leader in questo senso (di gran lunga su di loro) e lavorerà con i produttori di chip per abbassare i punti in questo senso. La maggior parte dei laptop (come la gamma Surface) lo apprezzerà.

Infine, per tutto l’anno speriamo di avere notizie sull’andamento di Windows nel 2023. Sappiamo che l’aggiornamento di quest’anno verrà rilasciato prima del previsto in modo da avere più tempo per sviluppare il grande aggiornamento previsto per il prossimo anal (¿Windows 12?).

Alcune indiscrezioni suggeriscono che Microsoft potrebbe seguire il percorso iniziato con Windows 11 e cercherà di portare su Windows le innovazioni costruite negli ultimi anni. Sistema operativo Windows Core (Il moderno sistema operativo che è servito come base per Windows 10x E non ha mai visto la luce sulla scrivania.) Tra queste funzionalità, possiamo avere Windows Update veloci e aggiornamenti in background o isolare le applicazioni in contenitori per una maggiore sicurezza.